Etter åtte mislukka forsøk er ingen målstrek i sikte.

For å bli den nye leiaren i det amerikanske Representanthuset, måtte McCarthy ha 218 stemmer.

Han fikk 201.

Trass i nye forhandlingar torsdag morgon, er han framleis ikkje i nærleiken. Dermed vil dei trenge ei niande avstemming.

Ein av McCarthy sine motstandarar, Lauren Boebert, overraska forsamlinga sist runde då ho sa ho ville stemme på «ein Kevin», men heldt fram med å liste opp bragdene til Kevin Hern frå Oklahoma.

Av dei to Kevin-ane, stemte Hern på McCarthy, og McCarthy på seg sjølv.

Ein annan konservativ Republikanar, Matt Gaetz, ropte opp Donald Trump sitt namn då det var hans tur. Det finst nemleg ingen regel om at kandidaten må vere eit medlem av Representanthuset.

Etter avstemminga gjekk Gaetz ut til journalistane utanfor salen og erklærte at han ville lage ei tvangstrøye for Kevin McCarthy.

Lite endring i åttande runde

Resultatet av den åttande avstemminga var 212 stemmer til Hakeem Jeffries, 201 til McCarthy, 17 til Byron Donalds, to til Kevin Hern og altså ei til Donald Trump.

Fleire av dei som har stilt seg imot McCarthy, samla seg kring Donalds torsdag.

NRK møtte Donalds på veg inn i Kongressen. Til spørsmålet om korleis det var å vere nominert, svarte han:

– Det er oppkvikkande. No skal eg i nokre møter.

Byron Donalds skal i år inn i sin andre periode som medlem i Representanthuset, noko som er uvanleg for ein leiarkandidat. Foto: JON CHERRY / Reuters

Midtvegs under avstemminga, var den Republikanske kandidaten i eit anna rom saman med ei lita gruppe konservative opprørarar.

Så langt har alle Demokratane i Representanthuset stemt Jeffries, som er deira minoritetsleiar.

Tidlegare leiar Nancy Pelosi, sa til New York Times på veg inn i kammeret at dei mange mislukka avstemmingane var «galskap, å gjere det same om og om igjen utan at noko endrar seg».

Motstand frå eigne partifellar

Leiaren av Representanthuset, eller «Speaker of the House» som stillinga heiter i USA, er den tredje viktigaste politiske posisjonen etter presidenten og visepresidenten.

Dersom begge desse to skulle vere ute av stand til å utføre pliktene sine, er det leiar av Representanthuset som tek over styringa av landet.

Det første Republikanarane har mått gjere no som dei har fleirtalet i Representanthuset, er å velje ein ny leiar som skal ta dei andre representantane i eid.

Det er her McCarthy, som til no har vore minoritetsleiar for Republikanarane, har fått trøbbel.

Det vesle fleirtalet som partiet hans leiar med gjer nemleg at ei lita gruppe Republikanarar får vetomakt i denne avstemminga.

Matt Gaetz og Lauren Boebert er to av Republikanarane som er kopla til «Fridomsmøtet», og som ikkje har vilja støtte McCarthy. Foto: EVELYN HOCKSTEIN / Reuters

Blant desse er gruppa med konservative Republikanarar. Nokre av desse kallar seg for «Never Kevins», og seier det einaste dei ønsker er at han trekk seg, ifølge BBC.

Motstandsgruppa har lenge kalla seg «The Freedom Caucus», eller «fridomsmøtet», og har sidan 2010 uttrykt sterk misnøye med moderate republikanarar.

McCarthy treng enten støtte frå nokon av desse, eller ei gruppe medlemmer frå Demokratane, for å oppnå stemmene han treng. Det ser så langt ikkje ut til å gå hans veg.

100 år sidan sist

Fram til medlemmene i Representanthuset har klart å velje ein leiar, kan ingen av dei utøve dei viktige funksjonane det har.

I 100 år har Representanthuset klart å velje ein leiar med berre ei avstemming. Dette er likevel ikkje første gong medlemmene har stått i vranglås.

Før Borgarkrigen i USA, i 1855, trengde dei heile 133 avstemmingar for å bli samde om Demokraten Nathaniel P. Banks.

Prosessen tok to månader, fram til februar 1856. I mellomtida fekk ikkje medlemmene i Kongressen gjort så mykje anna enn å møte til avstemmingar, som til tider var seks kvar dag.

P. Banks vann til slutt med 103 stemmer ut av 234, då medlemmene blei einige om å velje kandidaten med fleirtalet av stemmene, og ikkje grensa ein bruker i dag.

Berre 14 gongar før har medlemmene måtta stemme meir enn ein gong for å bli samde, ifølge granskingseininga Congressional Research Service.