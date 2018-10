Stefan Löfven (S) vil prøve å danne regjering i Sverige

I går blei det klart at Ulf Kristersson frå Moderaterna gav opp forsøket på å danne regjering etter å ha prøvd i snart to veker. I dag møtte Stefan Löfven talmannen, som svarar til den norske stortingspresidenten.

Talman Andreas Norlén fekk beskjed om at Löfven no er klar til å ta på seg oppdraget med å prøve å setje saman ny regjering i Sverige.

Ulf Kristersson gav søndag talmannen beskjed om at han gir opp forsøket på å danne regjering. Foto: Henrik Montgomery / AFP

– Eg er klar

Etter møtet med talmannen sa Löfven til pressa at det vil vere best for landet å få i stand eit samarbeid på tvers av dei politiske blokkene.

– Eg står til talmannen sin disposisjon med å leie prosessen og komme fram til ei slik løysing, sa Löfven.

I løpet av måndagen møter talmannen partileiarane i tur og orden for å diskutere kven dei trur er mest aktuell for å ta på seg oppdraget etter Ulf Kristersson.

Først ut var Socialdemokraterna, deretter stiller Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna og Miljöpartiet på talmannen sitt kontor.

Når møta er over, og talmannen har konkludert, vil han informere kong Carl Gustaf om kven han meiner bør få sonderingsoppdraget etter Kristersson.

Stefan Löfven (S) er klar til å prøve å danne ny regjering i Sverige. Måndag fekk Riksdagens talman Andreas Norlén beskjed. Seinare måndag, etter å ha snakka med dei andre partileiarane, skal talmannen konkludere. Foto: Fredrik Persson/TT / NTB scanpix

Uklart etter valet

Valet 9. september enda med at verken den raudgrøne sida eller den borgarlege Alliansen fekk parlamentarisk fleirtal.

Dei raudgrøne fekk 144 plassar i Riksdagen mens Alliansen (Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet og Kristdemokraterna) fekk 143 plassar. Sverigedemokraterna kom på vippen med sine 62.

Verken sentrum-høgre eller sentrum-venstre ønskjer å samarbeide med Sverigedemokraterna.

Men det er nyansar. Av partia i Alliansen har Liberalerna og Centerpartiet begge erklært at det er uaktuelt for dei å sitje i ei regjering som må forhandle med Sverigedemokraterna, mens Moderaterna og Kristdemokraterna ikkje har avvist dette like tydeleg.