Statue av Melania Trump vekker oppsikt

Med utsikt over Sava-elven i Sevnica står statuen. Den skal forestille Melania Trump på dagen da hennes mann Donald Trump ble innviet som president i USA i 2017.

Iført blå kjole hun hilser til folkemengden. Slik hun gjorde 20. januar 2017, da Trump tiltrådte som president.

Melania Trump, vokste opp i den lille byen Sevnica i det gamle Jugoslavia, som nå heter Slovenia. Byen har rundt 6000 innbyggere.

STATUEN: Trestatuen er plassert slik at den skuer utover Sava-elven i Sevnica Foto: Jure Makovec / AFP

Motorsagkunst

Ideen til statuen fikk kunstneren fra Kentucky, Brad Downey, da han ville utforske førstedamens slovenske røtter.

Han skriver på sin Instagramkonto at statuen er en del av en dokumentarfilm og en utstilling han jobber med.

Ved hjelp av en motorsag fikk han lokalhåndverker og kunstner Ales «Maxi» Zupevc til å skjære ut figuren i tre.

Den røffe stilen på statuen har fått blandet reaksjoner etter at den ble avduket fredag. Flere på sosiale medier sammenligner statuen med et «fugleskremsel,» skriver The Guardian.

– Jeg kan forstå hvorfor noen tenker at dette er forfall av utseende til førstedamen, sa Downey til nyhetsbyrået AFP.

Men selv mener han at sluttresultatet av utskjæringen er helt praktfullt.

Foto: Jure Makovec / AFP

– Slovensk helt

Innbyggerne i byen har ulike oppfatninger om statuen.

– Hvis statuen var ment for å være en parodi, så har kunstneren lykkes, forteller arkitekturstudent Nika.

Mens Katarina som bor i nærheten av Rozno, syntes statuen av Melania Trump var en god ide.

– Melania er en slovensk helt, hun gikk helt til topps i USA, sier Katarina til AFP.

Brad Doney sier at dette er det første monumentet som er viet til Donald Trumps kone, Melania.

Mange turister og journalister besøker byen Sevnica etter at Melania Trump ble førstedame.

President Trump og førstedame Melania 20. januar 2017 Foto: Jim Watson / AFP

