Statsministeren i Pakistan vil kastrere voldtektsmenn

Det var sent onsdag 9. september at en kvinne gikk tom for bensin underveis på motorveien utenfor Lahore i Pakistan. Kvinnen som hadde med sine to barn i baksete låste bilen og ringte politiet for å få hjelp.

Mens hun ventet kom flere menn bort til bilen. To av dem knuste ruten og dro kvinnen og hennes to barn ut. Deretter voldtok flere av mennene kvinnen mens barna ser på. Så stakk de av med kvinnens smykker, penger og bankkort.

I etterkant er 15 menn arrestert mistenkt for å ha deltatt i gjengvoldtekten.

Voldtekten har nok en gang ført til at kvinner og menn har gått ut i gatene i Lahore for å demonstrere. De mener myndighetene ikke gjør nok for å beskytte kvinner i det pakistanske samfunnet.

Flere hundre demonstranter gikk ut i gatene i Lahore for å markere sin avsky mot gjengvoldtekten av en kvinne 9. september. Foto: RIZWAN TABASSUM / AFP

Skylder på kvinnen

Ikke alle er enig om hvem som har ansvaret for at slike voldtekter skjer.

Umar Sheikh som er hovedetterforsker i politiet forklarte media at kvinner burde vite bedre enn å kjøre bil alene på nattetid.

– Ingen i det pakistanske samfunnet lar sine søstre og døtre reise alene så sent. Kvinnen burde tatt en tryggere motorvei og sørget for at hun hadde nok bensin til turen, sa etterforskeren ifølge The Guardian.

Kvinnen er fransk statsborger.

– Kvinnen misforsto og trodde Pakistan er trygt, sa etterforskeren.

Kommentaren har skapt opprør i Pakistan og demonstranter krever at etterforskeren må gå av. Mange mener dette bare er nok et eksempel på en kultur der offeret får skylden for seksuell vold, og der kvinner ofte blir behandlet som kriminelle.

Heng dem

Pakistans statsminister, Imran Khan var derimot svært tydelig i et intervju med pakistanske 92 NEWS TV.

– Akkurat som drap blir vurdert om det er overlagt drap eller ikke bør man vurdere graden av voldtekt. Er det overlagt voldtekt bør man kastere voldtektsmennene. Operer dem og gjør dem ute av stand til å gjenta sine handlinger, sa statsminister Imran Khan.

Pakistans statsminister ønsker at dømte voldtektsmenn skal gjennomgå kjemisk kastrering. Foto: AFP

I samme intervju sa også Khan at han i utgangspunktet mente dømte voldtektsmenn burde henges offentlig, men tjenestemenn hadde informert han om at det ikke var noe lurt. Tjenestemennene mente en slik handling kunne true en handelsavtale med EU. Avtalen innebærer at Pakistan også må holde seg til menneskerettighetene.

Derfor vil Khan nå undersøke om kjemisk kastrering av voldtektsmenn kan være en mulighet.

Senest i februar i år foreslo lovgivere i innføre offentlig henging av dem som ble dømt for seksuelt misbruk og drap av barn. Men loven ble ikke vedtatt.

Gjengvoldtekten av den franske kvinnen skjedde dagen etter at en fem år gammel jente fra Karachi ble voldtatt og drept.