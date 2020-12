– Gratulerer til EU og Storbritannia med avtalen. En ryddig britisk exit fra EU, og det indre markedet, er viktig for alle EØS-landene, også Norge. Vi ser frem til et fortsatt sterkt og omfattende samarbeid med Storbritannia, tvitrer Erna Solberg torsdag.

På selveste julaften ble det endelig enighet mellom EU og Storbritannia. Forhandlingene har vart siden 23. juni 2016, da britene stemte ja til å forlate EU.

I en pressemelding sier Solberg at en Brexit-avtale er gode nyheter både for Storbritannia, EU og Norge.

Norge fortsetter arbeidet med frihandelsavtalen

Norge er klare for overgangen 1. januar, og arbeider videre for en frihandelsavtale med Storbritannia, heter det i meldingen.

– Sentralt i Norges forberedelser er den midlertidige vareavtalen som sørger for at vi unngår toll på industrivarer etter nyttår. Samtidig fortsetter vi arbeidet med frihandelsavtalen slik at den kan tre i kraft så raskt som mulig, sier næringsminister Iselin Nybø.

I tiden frem mot jul har forhandlingene gått varmt. De siste dagene dreide det seg først og fremst om fiskerettigheter og konkurranseregler.

Nå sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen at partene har sikret «fem og et halvt år med forutsigbarhet for våre fiskerisamfunn».

Norge og Storbritannia ble i høst enige om en bilateral rammeavtale om fiskerisamarbeid. Men det gjenstår å forhandle om kvoter og soneadgang for fisk.

Fakta om brexit Ekspandér faktaboks Brexit er betegnelsen på Storbritannias utmelding fra EU etter 47 års medlemskap.

Etter en folkeavstemning i 2016 forlot britene EU 31. januar 2020.

Britene gikk dermed også ut av EØS-avtalen.

En overgangsperiode ut året har sørget for at det var få praktiske endringer på utmeldingsdatoen.

I de påfølgende månedene har Storbritannia forhandlet om en avtale om handel og det fremtidige forholdet til EU.

Norge forhandler om egne bilaterale avtaler med Storbritannia for å erstatte samarbeidet gjennom EØS.

Storbritannia er i praksis det første medlemslandet som forlater EU. Tre territorier har tidligere forlatt det europeiske fellesskapet: Algerie (1962, da landet ble uavhengig fra Frankrike), Grønland (1985) og franske St. Barthélemy (2012).

Må forhandle med Norge

Administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, sier han har store forventninger til hvordan avtalen mellom Norge og Storbritannia blir seende ut.

For selv om EU og Storbritannias avtale nå er i havn, må Norge fortsette arbeidet med en endelig frihandelsavtale med Storbritannia.

Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge. Foto: Øyvind A. Haram / Sjømat Norge

– Våre forventninger er at Norge må få på plass en løsning som er bedre på tollsatser enn det vi har med EU i dag, slik at Norge kan eksportere mer bearbeidet sjømat til det britiske markedet, sier Ystmark til NRK.

Han sier en avtale mellom EU og Storbritannia skaper avklaring i seg selv. Men det er for tidlig å si hvordan dette rammer norske fiskeribedrifter, sier han.

– Alternativet hadde vært kaos og krise

– Vi vet at mange bedrifter har redusert handelen til Storbritannia, til dels på grunn av korona, men også fordi man har fryktet at det skulle bli kø på grensen mellom EU og Storbritannia fra nyttår. Derfor blir det viktig for oss å se på om avtalen sikrer god flyt i varehandelen.

– Gjør den det, er det godt nytt for alle som driver med eksport og import fra Storbritannia, sier Ystmark.

Storbritannia er Norges største eksportmarked. Avdelingsdirektør Tore Myhre i NHO sier det er gledelig at en avtale mellom EU og Storbritannia nå har kommet på plass.

– Alternativet hadde vært kaos og krise. Men den nye avtalen er ikke like god som EU-medlemsskap og EØS-medlemskap, sier Myhre til NRK.

Fortsatt tror han at norske eksportbedrifter må belage seg på kø over den britiske grensen. Men den blir kortere enn den kunne ha blitt, dersom en brexit-avtale ikke hadde blitt landet.

Viktig å få på plass avtale raskt

– Det eneste Norge har, er en nødløsningsavtale som hindrer innføring av ny toll på handelen med varer. Det er viktig, men norske bedrifter må være klar over at den brede handelsavtalen mellom Norge og Storbritannia ikke vil være på plass 1. januar, slik at det innføres nye handelshindringer og vil være et nytt system for handel mellom Norge og Storbritannia, sier Myhre.

1. januar 2021 er den såkalte overgangsperioden over. Dermed er ikke Norges forhold til Storbritannia lenger regulert av EØS-avtalen.

Stortingspolitiker Sigbjørn Gjelsvik i Senterpartiet.

Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik mener at enigheten mellom Storbritannia og EU gjør det viktig å få en handelsavtale med Storbritannia ferdig raskt.

Gjelsvik sitter på Stortinget og er medlem i finanskomiteen og av Efta-EØS-delegasjonen.

– Gratulerer til våre gode britiske naboer og nære handelspartnere med en avtale som sikrer handel og tar tilbake kontroll fra EU! sier Gjelsvik til NTB.