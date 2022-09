«Jeg er enig med Ulf».

Det sa Magdalena Andersson gjentatte ganger under SVTs partilederutspørring onsdagen før valget. Så mange ganger at både kommentatorer og Moderaternas valgkampapparat harselerte med at hun var så enig med sin motstander at hun kanskje burde stemt på ham.



Det er nesten litt «Gro og Kåre»-stil over duellene mellom Magdalena Andersson og Ulf Kristersson.

Sånn ved første øyekast.

Men hvis man hører godt etter, er det lettere å finne saker som forener de to statsministerkandidatene i Sverige, enn å finne det som skiller dem.

Hvem skal rydde opp i Sveriges gjengproblemer? Du trenger javascript for å se video.

Små forskjeller

Det er noen saker, selvsagt, som viser forskjellen.

Der Moderaterna vil ha skattelette for å bedre folks økonomi, vil Socialdemokraterna heller ha stønadsordninger for de som sliter med høye priser.

Moderaterna vil bygge kjernekraft for å løse strømkrisen. Socialdemokraterna er «egentlig ikke imot kjernekraft», men vil heller satse på vind og sol.

Magdalena Andersson vil stoppe muligheten aksjeselskap har for å ta ut gevinst fra drift av skoler.

NEDLAGT: Barsebäck kjernekraftverk er ett av flere kjernekraftverk som har blitt nedlagt i Sverige de siste 20 årene. Moderaterna vil gjerne gjenåpne gamle og bygge flere nye Foto: Janerik Henriksson/NTB / NTB

Det er ikke Ulf Kristersson like opptatt av.

Men når valgkampens hovedtema kommer opp:

Kriminaliteten.

Gjengvold.

Integrering.

Da kunne de to ha representert samme parti.

Ulf Kristersson vil ha strengere straffer, mer kameraovervåkning, bedre integrering og hardere tiltak mot de utsatte områdene, som Sverige har 61 av.



Magdalena Andersson vil ha akkurat det samme.

Vil ikke ha «Somalitown»

Hun har snakket mye om å «bryte segregasjonen». Altså om at det ikke skal være utenforskap, parallelle samfunn og, som hun selv formulerte det:

«Vi vil ikke ha Chinatowns i Sverige, vi vil ikke ha Somalitown eller Little Italy, vi skal bo blandet med de ulike erfaringer som vi har».

SOMALITOWN: Magdalena Andersson fikk mye kritikk for å ha brukt begrepet «Somalitown» i et avisintervju.

Da hun utdypet uttalelsen senere, forklarte hun at målet er at folk skal møte hverandre med forskjellig bakgrunn, på butikken, på arbeidsplassen og i skolen. Det er hennes første ingrediens i oppskriften på bedring av kriminalitetssituasjonen i Sverige.

Men siden 2014, da Socialdemokraterna tok over styringen i Sverige, har kriminaliteten bare økt og økt.

Året 2022 blir etter alt å dømme året med flest drap med skytevåpen i Sverige noensinne.

Socialdemokraternas problem er nettopp det.

I den viktigste valgkampsaken så kan de i alle debatter arresteres på at de har hatt muligheten, men at alle piler har pekt i feil retning i åtte år.

Selv om ingen tror noen kan endre dette i neste mandatperiode, som er fire år.

To dråper vann?

Men hvem er disse to personene. Bak TV-sminken og de velregisserte svarene? Om de er enige i mye politisk – så har de ikke vært helt uenige i hvordan man bør leve livet heller. For hvis man leser biografien til de to som kjemper om statsministerposten i Sverige, så er det en slående likhet mellom de to sin vei mot toppen.

UPPSALA: Kristersson studentby og Anderssons fødeby er også Sveriges fjerde største Foto: William Brunius/TT / NTB

Magdalena Andersson er 55 år. Ulf Kristersson er 58 år. Begge er utdannet siviløkonom. Og selv om Kristersson riktignok er født i Lund i Sør-Sverige, så er begge oppvokst i byer en times kjøring fra hovedstaden Stockholm. Magdalena Anderson i Uppsala og Kristersson i Eskilstuna.

Begges mødre var lærere. Magdalena Anderssons far var lektor i statistikk, mens Ulf Kristerssons far var økonom. Magdalena Andersson flyttet til Stockholm for å studere, mens Ulf Kristersson? Jo, han flyttet til nettopp Uppsala for å studere.

Begge var aktive i sine nåværende partiers ungdomsorganisasjoner i studietiden.

Skryt for Nato-prosessen

Deres klatring i partiorganisasjonen er imidlertid litt ulik. Magdalena Andersson arbeidet seg oppover i ulike politiske stillinger knyttet til Göran Perssons regjering og avsluttet som statssekretær i Finansdepartementet frem til regjeringen gikk av i 2006.

OPPDAGEREN: Göran Perssons, som var statsminister på 90-tallet lot seg fascinere av Anderssons politiske teft og ansatte henne i Finansdepartementet. Foto: unknown / SCANPIX

Hun var etter det politisk rådgiver for den daværende lederen av Socialdemokraterna, Mona Sahlin.

Etter et tre år langt opphold utenfor politikken, som direktør i det svenske Skatteverket, ble hun hentet tilbake av Stefan Löfven i 2012. Da ble hun partiets finanspolitiske talsperson. Først i 2014 ble hun valgt inn i Riksdagen, men som følge av da Löfven tok over som statsminister etter valget, ble hun finansminister.

Da Stefan Löfven trakk seg som partileder i 2021, ble Magdalena Andersson enstemmig valgt til hans etterfølger og følgelig også utpekt som statsminister i Sverige hele to ganger i november i fjor.

Andersson har klart å øke partiets oppslutning ganske betydelig på meningsmålingene. Av kommentatorer omtales hun som en handlekraftig statsminister.

SKRYT: Magdalena Andersson har hevet sitt parti betraktelig og får gode skussmål for sin innsats under søknadsprosessen til Nato. Her med Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg. Foto: JOHANNA GERON / Reuters

Hun får særlig skryt for å ha klart å snu partiets linje i Nato-spørsmålet på rekordtid.

Og for at hun, sammen med utenriksministeren har ledet landet i forhandlinger, ikke minst med Tyrkia, om Nato-medlemskapet.

Alliansen som sprakk

Ulf Kristersson tok en litt annen vei mot toppen. Allerede i 1991, 27 år gammel, havnet han i riksdagen, som fast vararepresentant for Margaretha af Ugglas da hun ble utenriksminister i Carl Bildts regjering. Han fikk fast plass i 1994.

SLO SPREKKER: Den borgerlige alliansen sprak i 2018. Nå har Kristersson funnet en nytt grunnlag for å styre. Hvis det blir borgerlig flertall Foto: TT NEWS AGENCY / REUTERS

Men i likhet med Andersson tok han en pause fra politikken og var i et par år ansatt i et IT-selskap. Men i 2002 vendte han tilbake til politikken og hadde ulike lokale verv. Frem mot valget i 2010 fikk han en mer fremtredende rolle og var blant annet talsperson for Moderaternas sosial- og familiepolitikk.

Etter valget i 2010 fikk han ministerposten, om ikke den mest fremtredende, som sosialforsikringsminister. Da valgnederlaget i 2014 var et faktum, gikk han tilbake til Riksdagen som finanspolitisk talsperson for Moderaterna frem til han ble partileder i 2017.

Moderaterna har hatt en synkende trend på meningsmålingene under Kristerssons ledelse. Han var nære å bli statsminister etter valget i 2018. Da vendte de gamle støttepartiene Centerpartiet og Liberalerna, som var en del av den borgerlige «alliansen», som styrte Sverige fra 2006 til 2014, ham ryggen.

STATSMINISTER: Carl Bildt var statsminister da Ulf Kristersson havnet i Riksdagen for første gang. Foto: DOMINIQUE FAGET / AFP

De sikret heller at Sverigedemokraterna ikke fikk påvirkning i svensk politikk.

Etter at Liberalerna nå har klatret tilbake til borgerlig side er han statsministeren både de og Kristdemokraterna peker på.

Han er også avhengig av at Sverigedemokraterna, som kan bli det største partiet på borgerlig side, slipper ham frem som statsminister.

Rocka statsminister

Privat er de to ikke helt ulike heller.

EKTEMANN: Magdalena Andersson er sjelden spesielt privat i offentligheten. Her feirer hun Sveriges nasjonaldag 6. juni med ektemannen Richard Friberg Foto: Bilde fra Instagram

Magdalena Andersson fant sin ektemann, Richard Friberg under studietiden og de giftet seg i 1997. Paret har to barn. Friberg er nå professor i statsøkonomi ved universitetet i Stockholm.





Ulf Kristersson traff sin Birgitta i partiets ungdomsorganisasjon og de ble smidd i hymens lenker allerede i 1991. Birgitta Kristersson Ed var kommunikatør og PR-rådgiver, men skiftet i 2018 beite og utdannet seg til prest.

De har vært åpne om at de ikke kunne få biologiske barn, men adopterte tre jenter, som nå er voksne.

PAR I HERTER: Ulf Kristersson har vært gift med sin kone siden 1991. Hun omskolerte seg til prest i 2018. Foto: Christine Olsson/TT / NTB

Men de er litt ulike også. Ikke minst i musikksmak. For skal vi tro statsministeren, så er det en ganske rocka stemning i Sagerska huset når kameralampene er slukket. I et intervju med podkasten Bandit Rock avslørte hun nemlig sitt favorittband. «System of a Down».

Svømming og turn

I likhet med sin motstander var Magdalena Andersson en aktiv idrettsutøver i ungdommen, og deltok i svensk mesterskap i svømming i tenårene. I voksen alder begynte hun å dyrke en ny hobby, nemlig klatring (i fjell – ikke politisk)

Ulf Kristersson, som de som følger ham på sosiale medier er veldig klar over, er glad i å trene. Han var gymnast i sine yngre år og har fått mye oppmerksomhet for sine meget muskuløse legger.

LEGGER: Ulf Kristersson har fått mye oppmerksomhet for sine meget muskuløse legger, som kommer til syne når han bedriver favorittaktiviteten: Legge ut på Instagram at han trener. Foto: Skjermdump Instagram

Selv i dag legger 58-åringen jevnlig ut videoer der han gjør triks på trampoliner eller stupebrett.

Hans favorittband er svenske Kent fra hjembyen Eskilstuna. Men han har også fortalt at han liker å mosjonere med sangeren Taylor Swift på ørene.

Men skulle det skje at de borgerlige taper valget og i tillegg at Sverigedemokraterna blir større enn Moderaterna. Og at Kristerssons andre forsøk på å bli statsminister mislykkes.

Da tror de fleste Ulf Kristerssons dager i svensk toppolitikk er talte.

Kilder: Wikipedia, Expressen, Aftonbladet