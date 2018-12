Det konservative partiet stemte onsdag kveld over om partiet har tillit til sin leder, Theresa May.

May fikk støtte av 200 parlamentsmedlemmene, mens 117 stemte for mistillit.

Det kunngjorde Graham Brady i komiterom nummer 14 i det britiske parlamentet i London onsdag kveld.

Theresa May fortsetter dermed som statsminister i Storbritannia.

– Jeg er takknemlig for støtten, men et betydelig antall har stemt mot meg og jeg lytter til det, sa May utenfor statsministerboligen i Downing Street en knapp halvtime etter at resultatet var klart.

Theresa May snakker for første gang etter at hun ble reddet fra mistillitsforslag.

«Fredet» for ett år

Under møtet før avstemningen skal May ha sagt til de konservative medlemmene av Underhuset at hun ikke vil stille til gjenvalg som statsminister ved det neste parlamentsvalget i Storbritannia.

Det neste valget skal etter planen arrangeres 5. mai 2022.

I henhold til reglene i Det konservative partiet kan det ikke fremmes et nytt mistillitsforslag mot May de neste tolv månedene.

May er dermed «fredet» i ett år fremover, i hvert fall når det gjelder mistillit fra sine egne. Hun kan likevel få mistillitsforslag fra opposisjonen mot seg i Underhuset.

Kaller resultatet sjokkerende

Jacob Rees-Mogg, som er leder for brexit-tilhengerne i partiet, sier at «dette er et fryktelig resultat», men legger til at han godtar utfallet.

Opposisjonspartiet Labours finanspolitiske talsmann John McDonnell skriver på Twitter at resultatet er «sjokkerende».

Han viser til at nesten en tredel av hennes eget parti sier at de ikke har tillit til henne og avslutter innlegget med «Wow».

«Zoombie-statsminister»

Sky News skriver i en kommentar etter at resultatet ble klart at store utfordringer venter Theresa May til tross for kveldens seier.

«Zoombie-statsminister» vakler videre, skriver diplomatisk redaktør Dominic Waghorn.

May reiser torsdag til Brussel for å prøve å få endringer i brexit-avtalen og Waghorn skriver at det blir vanskeligere enn å vinne en avstemning i partiet.

– Glad for utfallet

Den østerrikske statsministeren Sebastian Kurz var raskt ute på Twitter etter at avgjørelsen var kjent.

Han skriver at han ser frem til å se Theresa May i Brussel i morgen.

– Vårt felles håp er å unngå et scenario der det ikke er noen avtale, skriver han.

Minst 48 krevde avstemning

Avstemningen kom etter sterke reaksjoner i Det konservative partiet etter at May utsatte avstemningen om Brexit-avtalen som skulle ha vært holdt i Underhuset tirsdag.

Onsdag morgen ble det klart at minst 48 konservative parlamentarikere hadde skrevet brev hvor de uttrykker mistillit til May.

Dermed var man over grensen på 15 prosent av partiets 317 medlemmer av parlamentet – hvilket er grensen for å utløse en mistillitsavstemning.