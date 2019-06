Statsminister Klovn eller statsminister Kuse?

– Mine sjanser for å bli statsminister er like store som sjansen for å finne Elvis på Mars. Eller for å bli gjenfødt som en oliven. Slik svarte Boris Johnson en velger som spurte om hans politiske ambisjoner.

Det er ei stund siden nå.

I sommer er den bustete klovnen forhåndsfavoritt til å vinne når 160.000 medlemmer av det konservative partiet skal sende sin stemme i posten. De velger ny partileder. Den nye partilederen blir også ny statsminister.

Er klovnen farlig?

Men blir det Boris? Uvøren i utseendet. Fiks i framføringen. Kvikk rundt et kamera. Britene kan enes om at stilen hans er uvanlig. Men innholdet er det ikke like lett å bli enig om.

Er Boris Johnson bare så underholdende og underlig som han framstår som? Eller kan klovnen faktisk være farlig? Er det tennene til en ulv som skjuler seg bak det fårete smilet?

Spørsmålene stilner ikke akkurat av at den tidligere London-ordføreren og utenriksministeren ikke har villet svare på hvorfor politiet måtte rykke ut til nattlig husbråk hjemme hos ham og samboeren rett etter at kampen om partiledervervet var i gang.

Umorsom utfordrer

Motkandidaten til Boris Johnson heter Jeremy Hunt. Han er utenriksminister nå, og nokså uspennende og umorsom. Utvilsomt en outsider, med et dårlig skjult håp om at noe uventa kan skje.

Som utenriksminister har Jeremy Hunt gjort seg mest bemerka på besøk i Kina. Han er nemlig kinesisk gift, noe han håpet skulle gi ham noe fordeler på reisen. Men da han overfor sine kinesiske verter kom i skade for å skryte av at kona er fra Japan, fikk han plutselig et stort forklaringsproblem, både overfor Kina og på hjemmebane. Historien vil ha det til at han kjøpte en gedigen blomsterbukett i Paris på vei hjem.

En stygg forsnakkelse

Blant britiske journalister er Jeremy Hunt opp gjennom åra blitt et navn å være redd for, men ikke helt på den måten du tror. Det handler om en stygg og stadig tilbakevendende forsnakkelse.

Ettersom Jeremy Hunt er både konservativ (med en k først) og lenge var kulturminister (også med en k først), har den ene etter den andre kommentatoren kommet i skade for å stokke konsonantene i feil rekkefølge og omtale ham som Jeremy Cunt. Det er en veldig stygg ting å si på engelsk. Om vi skal holde oss til k’ene, kan vi kanskje komme oss unna med å si at det betyr kvinnelig kjønnsorgan eller kuse.

Ikke akkurat bortskjemte briter

Kuse eller klovn, litt lite spennende eller litt for spennende – en av disse to blir altså Storbritannias neste statsminister. Og det må være lov å si at britene fra før av ikke akkurat har blitt bortskjemt av sine statsministere de seinere åra.

Først var det Labour fra 1997. Tony Blair var kanskje nær idolstatus en gang for sin moderne middelvei for et Cool Britannia, men endte opp med å bli hatet for sine løgner om masseødeleggelsesvåpen som ga krigen i Irak.

Tony Blair og Gordon Brown. Foto: Henry Nicholls / AFP

Etterpå kom Gordon Brown. En sur, gammel onkel som syntes det burde vært hans tur mye før, og som ble så forlatt av så mange av sine egne at det ikke engang trengtes et ordentlig forræderi for å felle ham.

Satset alt og tapte

Og deretter overtok Toryene fra 2010. Først strømlinjeformede og selvsikre David Cameron som ville kneble sine motstandere og knekke EU-skepsisen en gang for alle ved å utlyse folkeavstemning – og som satset høyt og tapte alt på en hånd da britene stemte for Brexit i juni 2016.

Og til slutt Theresa May, som med innbitt pliktfølelse og robotaktige bevegelser hadde en eneste oppgave i statsministerstolen, å få gjennomført utmeldelsen av EU. Det greide hun ikke, og nå sitter hun på en oppsigelse hun har levert inn selv.

En gråtkvalt Theresa May etter at hun gikk av som partileder kom på landets avisforsider. Foto: Daniel Sorabji / AFP

Derfor skal det velges ny partileder. Avstemmingen blant medlemmene i det konservative partiet som nå er i gang skal vare helt til 22. juli. Deretter skal det offentliggjøres hvem som vinner, Jeremy Hunt eller Boris Johnson.

Alltid en mann fra Oxford

Uansett hvem av dem det blir kommer Storbritannias neste statsminister til å være en konservativ mann i midten av femtiåra som er utdannet ved Oxford.

Stalltipset til nå har altså vært at hans navn blir Alexander Boris de Pfeffel Johnson. Så la oss gå ti år tilbake i tid, til skoleelevene i valgkretsen hjemme hos Boris som spurte ham om han ikke kunne bli statsminister og flytte inn i 10 Downing Street en vakker dag.

– Omtrent like sannsynlig som at du får hodet kuttet fra kroppen av en frisbee som flyr forbi, fleipet Boris.

Både han og britisk politikk bør kanskje se litt opp for flyvende tallerkener i sommerferien.