Statsminister Igor Matovic er den siste i rekken av slovakiske ministre som trekker seg, i en pågående vaksinekrise.

Da han meldte sin avgang søndag kveld, hadde allerede fem andre regjeringsmedlemmer trukket seg.

Igor Matovic ble bedt om å trekke seg, etter at han egenhendig gikk inn for å kjøpe vaksiner fra Russland. Foto: Joe Klamar / AFP

Tvunget til å gå

Slovakias president Zuzana Čaputová, ba Matovič å trekke seg forrige tirsdag, i forbindelse med at landets justisminister meldte sin avgang.

– Det er essensielt at også statsministeren går av, slik at koalisjonen kan komme til en enighet som kan gjenskape regjeringen. Ikke noe enkeltmenneske er viktigere enn landets interesser og dets borgere, sa Zuzana Čaputová under en pressekonferanse.

Slovakia har den siste uken mistet en helse-, en arbeids-, en justis- og en økonomi- minister.

De fem første avgangene var et forsøk på å presse frem statsministerens avgang.

Matovic har bare ledet landet i et år, han ble valgt på et løfte om å rydde opp i korrupsjonen i Slovakia.

Slovakia har den siste uken mistet en helse, en arbeids, en justis og en økonomi- minister. Foto: Martin Baumann / AP

Sputnik

Regjeringskrisen oppstod i begynnelsen av mars. Da dro Matovič til Košice flyplassen øst i landet, for å ønske den russiske Sputnik-vaksinen velkommen.

– Jeg vil takke Russland for den riktige innstillingen, sa statsministeren til pressen på flyplassen.

– Jeg tror at Russland vil være en stabil partner i disse vanskelige tidene.

Denne russiskproduserte vaksinen har ennå ikke blitt goblittnt av EU. Godkjenningsprosessen av Sputnik-vaksinen i Det Europeiske Legemiddelbyrået (EMA) er i gang.

Vaksinen har heller ikke blitt godkjent av Slovakias regjering.

Seks ministre i den slovakiske regjeringen har gått av etter kjøp russisk vaksine. Foto: Markiza TV

Handlet på egen hånd

Regjeringen består av fire partier. Da statsminister Matovič inngikk en avtale med Russland, gjorde han det uten å ha resten av regjeringen med seg. Ministrene fra de mindre regjeringspartiene «For Folket» eller «Frihet og Solidaritet», var uenige med vaksinekjøpet. Kjøpet går også imot EUs avtale om felles kjøpt av vaksiner.

EU har ennå ikke godkjent den russiske Sputnik V- vaksinen. Den er under godkjenning av EMA. Foto: Olivier Matthys / AP

Slovakia er det andre landet som har brutt med EUs vaksinekjøpsavtale. I januar var Ungarn det første EU-landet som godkjente den russiske vaksinen.

Ungarn har allerede kjøpt 2 millioner doser Sputnik V.

Samtidig som Slovakia kjøpte sine doser, meldte Tsjekkia også interesse for den russiske vaksinen.

Fra Østerrike meldes det at landets kansler Sebastian Kurz har hatt telefonsamtaler med Vladimir Putin om et direkte kjøp av den russiskproduserte vaksinen.

Sputnik V-vaksinen venter på godkjenning i Slovakia. Foto: Frantisek Ivan / AP

Hardt rammet

Sputnik V har ikke blitt godkjent i Slovakia og landet legemiddelkontroll (ŠÚKL). Dermed har ikke utdelingen av vaksinen ennå ikke startet.

Landet har vært hardt rammet av pandemien, så langt har 9500 slovaker dødd av koronaviruset. Smittetallene i vinter har vært blant de høyeste i verden.