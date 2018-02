Statsminister Erna Solberg reiser denne uken til Japan og Sør-Korea for politiske samtaler med Japans statsminister Shinzo Abe og Sør-Koreas president Moon Jae-in.

Møtene skjer få uker etter at statsministeren fant tonen med president Donald Trump i Det hvite hus, og knappe året etter Solbergs offisielle besøk til Kina, som markerte gjenopptakelsen av Norges politiske og økonomiske samarbeid med landet.

Norge er med det blitt invitert til tre av verdens største økonomier på under et år.

President Donald Trump lyttet interessert til Erna Solbergs budskap i januar 2018. Foto: Carolyn Kaster / AP

Lite land med store samarbeidsmuligheter

Statsministeren mener Norge er interessant for Kina, USA og Japan av ulike årsaker.

– Vår økonomi ved vår store havnæringssatsing er interessant for mange land. I forhold til USA er selvfølgelig også sikkerhetspolitikken viktig, og jeg tror også at Japan ser på Norge som en god samarbeidspartner i mange internasjonale sammenhenger. Og vi ønsker jo Japan mer inn som en samarbeidspartner, ikke minst for det arbeidet vi ønsker å gjøre på hav fremover, forklarer statsminister Erna Solberg til NRK.

Norges statsminister møtte Kinas president Xi Jinping i april 2017. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Vender blikket østover

Donald Trump har valgt en proteksjonistisk linje og meldt amerikanerne ut av en rekke frihandelsavtaler.

– Det er klart at vi er sterkt imot proteksjonisme, understreker Solberg.

En åpen økonomi er avgjørende for et lite land som Norge dersom vi skal kunne forhandle på like vilkår. Å øke fokuset på Asia er derfor naturlig med den utviklingen vi ser i verden forøvrig, sier statsministeren.

– Tyngdepunktet i Asia på økonomi gjør at det er enda viktigere for oss å være tilstede også politisk og ha disse samtalene, sørge for at vi binder bånd.

Solberg besøker Japan etter uro på børsene internasjonalt, men statsministeren frykter ikke et børskrakk i nær fremtid. Foto: BEHROUZ MEHRI / AFP

Partnerskap med Japan

Japan er allerede en viktig partner for Norge, ikke minst innenfor handel og eksport av norsk sjømat.

Under G20-møtet i Hamburg i fjor sommer møtte Erna Solberg med Japans statsminister Shinzo Abe.

Dette er G20 Ekspandér faktaboks G20 består av de 19 største nasjonale økonomiene i verden i tillegg til EU. De 19 statene er: Argentina, Australia, Brasil, Canada, Frankrike, India, Indonesia, Italia, Japan, Kina, Mexico, Russland, Saudi-Arabia, Storbritannia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyrkia, Tyskland og USA. Til sammen representerer de rundt 80 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt og verdenshandel, i tillegg til to tredjedeler av verdens befolkning. G20 ble dannet av G7-landene i 1999 som en reaksjon på Asiakrisa. Gruppa har ingen permanent stab eller sekretariat og lederskapet går på omgang fra år til år. G20 har ingen formell beslutningsmyndighet, men slutterklæringene fra møtet er viktige når det gjelder å stake ut kursen videre.

Etter møtet ble det klart at Japan ønsker å starte samtaler om et økonomisk partnerskap med Norge.

– Japan har en bedre økonomisk utvikling fremover, en tung økonomi og et stort marked for norske bedrifter. Men Japan er også et land hvor vi har en del felles i de internasjonale sammenhengene knyttet til forvaltning av havressurser og havøkonomi, sier Solberg.

Japans statsminister Shinzo Abe hadde et kort møte med Erna Solberg under G20-toppmøtet. Denne uken skal statsministeren blant annet delta på et arrangement om hav og Arktis, samt ha møter med næringsliv og akademia. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Fakta om Shinzo Abe Ekspandér faktaboks * Japans statsminister Shinzo Abe ble søndag gjenvalgt nok en gang. * Født 21. september 1954. * Gift med Akie Abe fra 1987. * Partileder for det liberaldemokratiske partiet LDP. * Regjeringsperioder: 2006-2007, 2012–2014 og 2014–2017. Gjenvalgt høsten 2017. Vinner han også gjenvalg som partileder i LDP i 2018 kan han bli Japans lengst sittende statsminister. * Hans far er Shintaro Abe, tidligere toppolitiker for LDP, og hans mor er Yoko Kishi, datter av tidligere statsminister Nobosuke Kishi. * Abe er utdannet statsviter ved Seikei University (1977) og studerte i 1978–79 engelsk og politikk ved University of Southern California. (NTB)

Bærekraftige løsninger

Som leder av FNs generalsekretærs pådrivergruppe for FNs bærekraftsmål, vil Solberg også sørge for at bærekraftsmålene blir sentralt i samtalene i begge land.

– Når vi nå skal jobbe med havenes økonomi i årene fremover, med balanseringen mellom bærekraftighet og det å skape jobber, så er det klart at land med så store havnæringer som både Sør-Korea og Japan er, er viktige partnere i det arbeidet, sier Solberg.

Solberg mener dessuten at Norge vil være en nyttig samarbeidspartner for Sør-Korea og Japan.

– Vi mener at vi har noe å vise til i forhold til hva vi gjør på fiskeriforvaltning og på strenge utslippskrav knyttet til olje- og gassvirksomhet.

Hun håper med det å også styrke samarbeidet innenfor energi, forskning og teknologiutvikling.

Solberg håper på et bedre resultat for Norge under stafettene i Pyeongchang enn under OL Sotsji i 2014. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Dristige øvelser

De olympiske vinterleker i Pyeongchang vil også få besøk av statsministeren, som ser frem til å overvære det hele trygt fra tribunen.

– Jeg gleder meg til å se stafettene, også er jo noe av det mest fascinerende disse freestyle-konkurransene. Jeg forstår ikke at de tørr.

Dristig mente også enkelte at Sør-Korea var da de våget å gjøre et nytt fremstøt overfor naboen i nord før OL.

Den tilspissede situasjonen på den koreanske halvøya blir også et viktig tema i Solbergs møte med president Moon senere denne uken.