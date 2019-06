Statsminister benekter innnlanding i razzia mot journalister i Australia

– Jeg har aldri tidligere sett et så voldsomt angrep på mediene, sier ABCs sjef for undersøkende journalistikk, John Lyons, til nyhetsbyrået DPA.

Ifølge Lyons gjaldt ransakingsordren to journalister og selskapets nyhetsdirektør.

News Corp. Australia har på sin side fordømt ransakingen av hjemmet til deres journalist Annika Smethurst, og kaller den «opprørende og klossete», skriver BBC.

Fungerende sjef for det føderale politiet AFP, Neil Gaughan, forsvarer razziaene og sier at de var knyttet til nasjonal sikkerhet. De gjaldt materiale som var hemmelig eller strengt hemmelig.

Fungerende sjef for Det føderale politiet i Australia, AFP, Neil Gaughan Foto: STRINGER / Reuters

– Dette var ikke noe forsøk på å true journalister, sa Gaughan på en pressekonferanse torsdag, som er referert av Australsk kringkasting (ABC).

Australias konservative statsminister Scott Morrison nekter for at regjeringen var innblandet i razziaene og sier at de skjedde i samsvar med landets lover.

Australias statsminister Scott Morrison Foto: SAEED KHAN / AFP

– Min regjering er forpliktet til pressefrihet, sa den nylig gjenvalgte statsministeren da han besøkte Storbritannia onsdag.

Hentet fra innsiden av departementene

Bakgrunnen for ransakingen i kringkastingshuset i Sydney onsdag er saker som ble publisert av allmennkringkasteren ABC i 2017 om angivelige ulovlige drap begått av australske spesialstyrker i Afghanistan.

Dagen før ble hjemmet til journalisten Annika Smethurst i Canberra undersøkt. Smethurst er journalist i et av landetas største medieselskaper, News Corp Australia. Hun har publisert saker om at regjeringen vil ha større mulighet til å overvåke befokningen i deres egne hjem, skriver det norske fagbladet Journalisten.

Politiet har nektet for at det er noen kobling mellom de to razziaene. Men både journalistene i ABC og Smethurst har brukt informasjon hentet fra innsiden av departementene, påpeker nyhetsbyrået, DPA.

Australsk føderalt politi (AFP) forlater kringkastingshuset i Sydney etter razziaen. Foto: STRINGER / Reuters

Flere varslere fengslet

Det var trolig informasjon fra advokaten David McBride som førte til razziaen mot ABS, skriver The Guardian. Advokaten kan risikere flere år i fengsel fordi han ga dokumenter til ABC om de australske soldatene i Afghanistan. McBride sier til avisa at Australias regjeringen opptrer som et totalitært regime for å beskytte seg mot kritikk.

McBride er ikke alene. Flere varslere er blitt fengslet i Australia. Blant dem er de som avslørte at Australias etterretningstjeneste i flere år avlyttet regjeringsmøtene i Øst-Timor mens de to landene forhandlet om rettighetene til olje- og gassressursene i havområdet mellom dem.

Demonstranter fra Øst-Timor som i Jakarta 2016 demonstrerte utenfor Australias ambassade mot håndtering av delelinjespørsmålet og spionskandalen som varslere avslørte. Foto: Dita Alangkara / Ap

Australia ble beordret av Den internasjonale domstolen i Haag til å stanse spionasjen. Landene ble ikke enige om hvordan ressursene skulle deles før i 2018. Denne saken er blant annet omtalt i Wikipedia.

Varslere som har avslørte aggressive innkrevere fra statens skattemyndigheter har også fått fengselsdommer.

– Ikke noe annet demokrati er så opptatt av å beskytte hemmelighetene sine som Australia, skriver kommentator, Damian Cave, i New York Times.

Ifølge Cave er raidene mot journalister denne uka bare de siste i en serie eksempler på hva myndighetene er villig til å gjøre for å tvinge reportere til underkastelse.