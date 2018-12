Først ut denne måneden var Nigerias president Muhammadu Buhari.

– Det er meg på ekte, skrev Buhari i en e-post under en reise til Polen nylig.

Mange var overbevist om at det var en dobbeltgjenger av presidenten som representerte Nigeria ute i verden.

Det hjalp ikke mot ryktene at Nigerias president har slitt med dårlig helse og at han derfor flere ganger i år og i fjor har vært i utlandet til medisinsk behandling.

Mannen på konferansen i Polen er ikke Buhari, men en «klonet» utgave av ham hevdet mange. Ryktene sa at han var fra Sudan, skriver The Guardian.

Nigerias president Muhammadu Buhari tilbakeviser ryktene om at han er død. Foto: Afolabi Sotunde / Reuters

I hjemlandet sirkulerte det en video og mer og mer bastante rykter om at mannen på utenlandsreise var en «klonet kopi» av presidenten.

Den sudanske personens egentlige navn var Jubril, sa ryktene ifølge NDTV.

I Nigeria som er Afrikas mest folkerike stat med over 190 millioner innbyggere, var folk urolige.

– Jeg forsikrer dere om at det er meg. Jeg skal snart feire min 76 årsdag, sa Buhari under konferansen i Polen.

Presidenten i Gabon, Ali Bongo Ondimba, har måttet gå ut i desember og avvise ryktene om at han er død. Foto: Gabriel Bouys / AFP

Presidenten ble spurt om navnet Jubril.

– Det er mange som håpet at jeg skulle dø da jeg var syk, sa han ifølge NDTV.

Kort tid etter Buhari måtte bevise at han var i live, var det presidenten i Gabon sin tur.

Ali Bongo Ondimba, tilbakeviste at han var død.

Helt siden han kollapset på en konferanse i Saudi-Arabia 24. oktober, har det versert sterke rykter om at Bongo Ondimba hadde avgått ved døden.

Først nå i desember offentliggjorde myndighetene en video der presidenten tar imot kongen av Marokko.

– Jeg er ikke lenger død

Tidligere president i Zimbabwe, 94 år gamle Robert Mugabe, lever fortsatt. Han hadde et noe mer humoristisk syn på de stadige ryktene om hans bortgang.

– Ja, jeg var død. Det er sant at jeg var død. Jeg har stått opp fra de døde som jeg alltid gjør når jeg kommer tilbake til hjemlandet, sa Mugabe.

– Jeg er ekte igjen, spøkte den daværende presidenten etter en utenlandsreise i 2016, melder den indiske fjernsynsstasjonen NDTV.

Robert Mugabe sa i 2016 på humoristisk vis at han hadde gjenoppstått fra de døde. Det gikk sterke rykter om at den daværende presidenten var død på flyet fra Dubai til hovedstaden Harare i Zimbabwe. Bildet viser Grace og Robert Mugabe på et valgkampmøte i desember 2014. Foto: Philimon Bulawayo / Reuters

Det har flere ganger gått rykter om at Mugabe var død. I 2016 meldte ulike medier at presidenten hadde omkommet om bord i et fly fra Dubai, skriver The Guardian.

Høsten 2016 måtte presidenten i Malawi, Peter Mutharika, tilbakevise ryktene i hjemlandet om at han var avgått ved døden.

Folk i hjemlandet syntes det var påfallende stille rundt ham etter et besøk i FN-hovedkvarteret i New York.

Putin: – Kjedelig uten sladder

I 2015 gikk det sterke rykter i Russland om at president Vladimir Putin hadde omkommet.

– Det vil bli kjedelig uten sladder, var hans tørre kommentar da han viste seg offentlig for å stanse ryktene om hans død, skriver NDTV.

Vladimir Putin måtte ut og avvise ryktene om hans død i 2015. Han var borte fra offentligheten i ti dager, noe som var svært uvanlig for den russiske lederen. Foto: Benoit Tessier / Reuters

Vladimir Putin hadde vært borte fra offentligheten i ti dager, noe som er svært uvanlig for Russlands leder.

Ikke alle russere trodde at presidenten var død. Noen var overbevist om at han var på en klinikk for plastisk kirurgi, andre spredte et rykte om at han var i Sveits for å besøke barnet han skulle ha med en hemmelig elskerinne der.

Myndighetene nektet å kommentere hvorfor Putin ikke viste seg offentlig.

Det har ifølge The Guardian vært tilsvarende hardnakkede rykter om andre lederes død, som Kim Jong-un fra Nord-Korea og tidligere president i Kina, Jiang Zemin.

Castros dobbeltgjengere

Flere tidligere statsledere brukte dobbeltgjengere for å holde seg i live.

Cubas tidligere leder, Fidel Castro, skal ha overlevd over 600 attentatforsøk fordi han brukte flere dobbeltgjengere, skriver magasinet Historie.

Det første drapsforsøket var i 1959. CIA skal ha stått bak flere av attentatforsøkene.

Iraks tidligere leder Saddam Hussein opererte også med en rekke dobbeltgjengere, spesielt etter at den USA-ledede koalisjonen invaderte Irak i 2003.