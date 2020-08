Statsadvokat Letitia James vil ta NRA for retten i New Yorks Superiour Court. Hun mener organisasjonen bør oppløses.

– NRAs innflytelse har vært så mektig at organisasjonen i flere tiår har unngått kontroll, mens toppledelsen har puttet millioner i egne lommer, sa hun på en pressekonferanse torsdag, som CNN gjengir deler av her.

Carolyn Meadows er president i NRA Foto: Michael Conroy / AP

– Disse påstandene er grunnløse, sier NRAs president Carolyn Meadows. Hun mener at det også er et angrep på borgernes grunnlovsfestede rett til å eie og bære våpen. Nå har NRA varslet motsøksmål.

Til Fox News sier NRA at de skal kontrontere søksmålet og vinne denne saken,

Meadows sier videre at statsadvokat James driver en politisk kamp, siden søksmålet kommer kort tid før presidentvalget. NRA har gitt klar støtte til gjenvalg av president Donald Trump.

Statsadvokat Letitia James er medlem av det demokratiske partiet. Hun er valgt til sitt verv som statsadvokat, slik det er vanlig amerikanske delstater.

James nekter for at søksmålet er politisk begrunnet.

NRA har fått støtte fra president Trump. Her er han sammen med organisasjonens mangeårige administrerende direktør Wayne LaPierre under landsmøtet i april i fjor Foto: Leah Millis / Reuters

President Donald Trump sier New Yorks statsadvokat har tatt en forferdelig avgjørelse. I en twittermelding sier han at det er et angrep fra den radikale venstresiden.

Trump sier også at folks våpen vil bli tatt fra dem øyeblikkelig og uten varsel dersom Joe Biden blir president. Det er en påstand som ikke er i samsvar med noe Biden selv har sagt.

Luksusforbruk

Ifølge James har NRAs ledere forsynt seg med millioner av dollar fra organisasjonens kasse. Pengene har gått til luksusreiser, personlig forbruk, honorar til personer som aldri har gjort noe for NRA og til andre tvilsomme formål.

Våpeneiernes organisasjon NRA har i flere tår drevet aktiv lobbyvirksomhet mot strengere våpenlover. Foto: SHANNON STAPLETON

Organisasjonens daglige leder siden 1991, Wayne LaPierres, saksøkes også, sammen med tre andre ledere i organisasjonen. NRA har betalt frisør- og sminkeregningene til hans kone. LaPierre har også sikret seg en svært gunstig pensjonsavtale på over 150 millioner kroner.

Myndighetene fattet interesse for NRAs økonomi etter at organisasjonen gikk fra å ha et overskudd på 250 millioner kroner i 2015 til et underskudd på over 320 millioner kroner tre år senere.

NRA har 5,5 millioner medlemmer og har brukt slagordet. «Våpen dreper ikke, mennesker dreper». Organisasjonen har gjennom årene brukt store summer på å støtte politikere som kjemper mot strengere våpenlover.

Grunnen til at det er statsadvokaten i New York som har gransket National Rifle Association er at den er registrert som frivillig organisasjon i New York.

Den 148 år gamle lobbyorganisasjon foretar de fleste av sine finansielle transaksjoner derfra, selv om hovedkvarteret ligger i Fairfax, Virginia.