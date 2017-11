Statlig fjernsyn: Minst 85 drept i moske-angrep i Egypt

Angrepet fant sted under fredagsbønnen i al-Rawda moskéen i Bir Al-Abd om lag 40 kilometer fra provinshovedstaden El-Arish. En bombe gikk av, og deretter åpnet væpnede opprørere ild mot forsamlingen før de forsvant fra stedet, skriver det statlige nyhetsbyrået MENA.

Ifølge tre politifolk på stedet forsvant angriperne i fire terrenggående kjøretøy. Ofrene for terroraksjonen blir nå fraktet til et lokalt sykehus.

Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for angrepet. Den egyptiske avdelingen av IS gjennomfører stadig angrep i Sinai, og er aktiv i El-Arish, skriver avisa The Wall Street Journal.

Etter at president Morsi ble avsatt i 2013 er flere hundre mennesker drept i terroangrep i Egypt.

Al Rawdah-moskeen ligger i Bir al-Abed, rett vest for den administrative hovedstaden Al-Arish i Nord-Sinai.