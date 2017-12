Starter valgkampen med å trekke arrestordre mot Puigdemont

Puigdemont og fire andre katalanske politikere søkte i slutten av oktober tilflukt i Belgia for å unngå å bli arrestert i hjemlandet.

Spania har krevd de fem arrestert og utlevert og etter planen skulle en belgisk domstol torsdag 14. desember avgjøre om de skulle sendes tilbake.

I dag bestemte imidlertid Pablo Llarena, høyesterettsdommeren som er ansvarlig for saken mot de fem katalanske politikerne, å trekke tilbake den internasjonale arrestordren, skriver La Vanguardia.

Llarena viste både til at nye opplysninger fører til at det ikke lenger er grunnlag for å behandle sakene mot de fem samlet.

Samtidig sier dommer Llarena at det fem «synes å ha vist sine intensjoner om å returnere til Spania» før regionvalget i Catalonia 21. desember.

Ifølge La Vanguardia blir den nasjonale arrestordren mot de fem stående og de vil dermed bli arrestert om de frivillig vender tilbake til Spania.

Generalsekretær i uavhengighetspartiet ERC, Marta Rovira, talte mandag utenfor La Modelo-fengselet i Barcelona etter at hun ble sluppet ut av varetekt. Foto: JAVIER BARBANCHO / Reuters

Valg rett før jul

Catalonia skal holde nyvalg til regionforsamlingen 21. desember etter at spanske myndigheter i slutten av oktober avsatte regionregjeringen og suspenderte det regionale selvstyret.

Partiene som støtter uavhengighet sier at de ser på valget som en folkeavstemning om løsrivelse.

Tolv av de tretten medlemmene av den avsatte regionregjeringen,blant dem Puigdemont selv, er kandidater ved valget 21. desember.

De tidligere ministrene i den regionale regjeringen i Catalonia, Jordi Turull (t.v.) og Josep Rull, foran en plakat av Puigdemont etter at de mandag ble løslatt fra varetektsfengsel. Foto: SERGIO PEREZ / Reuters

Nært flertall for uavhengighetstilhengere

Ved det forrige valget til regionforsamling – i 2015 – fikk de tre partiene som støtter uavhengighet 47,8 prosent av stemmene.

Det ga dem rent flertall i den katalanske regionforsamlingen med 72 av de 137 plassene.

Etter politisk uro omkring folkeavstemningen om uavhengighet 1. oktober og den påfølgende uavhengighetserklæringen, sank opp oppslutningen om de tre partiene.

En meningsmåling som ble tatt opp 29. oktober viste en samlet oppslutning for uavhengighetspartiene på 42,5 prosent, som ville ha gitt dem 61 plasser.

Nå viser en ny meningsmåling som ble offentliggjort mandag at uavhengighetspartiene styrker sin stilling.

De tre partiene ligger ifølge målingen an til å få 66 eller 67 plasser i regionforsamlingen, rett under de 68 plassene som vil gir rent flertall.