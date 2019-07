Starter kommersiell hvalfangst i Japan på over 30 år

Forrige gang det var kommersiell hvalfangst i Japan var i 1986, ifølge BBC.

Men det betyr ikke at det ikke har vært jaktet på hval de siste 31 årene.

Det er artene brydehval, vågehval og seihval det er satt kvote på.

Den britiske kanalen skriver at japanerne hele tiden har bedrevet hvalfangst for forskningsformål.

I fjor lå kvoten på 333 hvaler, noe japanerne sa var en del av et forskningsprosjekt for å samle data om hvalpopulasjoner.

Japans vise-kabinettssekretær, Yasutoshi Nishimura, sier ifølge Financial Times at hvalfangsten skal være fundert på vitenskapelig beviser slik at den ikke har noen negativ effekt på hvalbestanden.

Ifølge den internasjonale rødlisten for truede arter er seihvalen den eneste av hvalene japanerne har satt kvote på som er utrydningstruet. Men bestanden er på vei oppover. Foto: JEREMY SUTTON-HIBBERT / Afp

5000 tonn hvalkjøtt årlig

Det er summen hvalkjøtt japanerne årlig konsumerer, ifølge avisen.

Avisen skriver at japanske myndigheter akter å subsidiere sektoren mens den gradvis bygger seg opp igjen.

Japanske myndigheter bevilger 46 millioner dollar til dette formålet.

Har jaktet hval i hundrevis av år

Kystsamfunn i landet har bedrevet hvalfangst i hundrevis av år, men det var ikke før etter annen verdenskrig at det ble vanlig å spise hval, som en følge av mangel på andre matvarer, skriver BBC.

Miljøaktivister er kritiske til at landet har gjenopptatt fangsten, melder Financial Times.

Ifølge Den internasjonale hvalfangstkommisjonen bedriver både Norge og Island fortsatt kommersiell hvalfangst.

I fjor var den norske hvalfangstkvoten på 1278 dyr.