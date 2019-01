Står i kø for gratis mat – fordi politikerne krangler om penger til en mur

– Vi kan ikke lenger gå ut å spise. Vi tenker: Det er midt på vinteren, skulle vi skru ned varmen enda litt mer? Det er små ting, sier Alana Miller som står i kø med datteren på to år for å få gratis mat og møte andre i samme situasjon.

Hun sier familien er heldig fordi mannen har inntekt, men er bekymret for hvordan situasjonen påvirker helseforsikringen hennes.

Miller er en av de rundt 800.000 statlige ansatte i USA som fredag fikk en lønnsslipp med tallet null. NRK møter henne utenfor en popup-restaurant i landets hovedstad. Den er et av flere hjelpetiltak private nå oppretter for ansatte i staten som står uten lønn.

– Du vil jobbe for det offentlige. Det går for å være en trygg og stabil jobb. Du kan bygge en hel karriere her, men nå begynner jeg å tvile, sier 26 år gamle Tess Christiansen.

En av de andre i samme situasjon, som også har tatt turen denne dagen.

26 år gamle Tess Christiansen og venninnen er blant dem som denne uken møtte opp for å få servert gratis lunsj i Washington D.C. De håper de snart kan komme tilbake på jobb. Foto: Lars Os / NRK

Mange vil hjelpe

Stengingen av deler av statsapparatet i USA har nå pågått i over 26 dager. Det er den lengste i amerikansk historie. Årsaken er at politikerne før jul ikke klarte å bli enige om en budsjettavtale. President Donald Trump har hittil nektet å gjenåpne staten før han får forsikringer om at han får 5,7 milliarder dollar til å starte byggingen av muren mot Mexico.

Rundt om i hele USA dukker det opp forskjellige tilbud til de som er berørt.

I landets hovedstad tilbys alt fra gratis basketballbilletter til spinningtimer. Flere i matkøen denne dagen forteller at det er viktig med slike møteplasser – også for det psykiske.

– Det er fint å komme seg ut av huset, men du vil ikke bruke for mye penger, forklarer Christiansen som har tatt turen sammen med venninnen hun bor sammen med.

Selv om de får tilbake lønnen når de kan komme tilbake på jobb, hjelper det ikke på de løpende utgiftene.

– Det er så mye usikkerhet. Vi har sett på budsjettet vårt og har fortsatt penger til å betale leie, men det er veldig fint å ha litt sikkerhet i å vite at vi får mat, så vi slipper å budsjettere for det, sier hun og forklarer at pengene ikke holder i mange måneder til.

Tess Christiansen håper på en snarlig løsning. Hun synes det er et paradoks at hun ikke kan jobbe, fordi politikerne ikke gjør jobben sin, nemlig å komme til enighet om landets budsjetter. Foto: Lars Os / NRK

Mener politikerne ikke gjør jobben sin

Som forholdsvis ferske i jobben har ikke de to kvinnene mye oppsparte midler å leve på. De er derfor takknemlige for at flere bedrifter og nærmiljøet stiller opp for å hjelpe dem. Christiansen mener at politikerne ikke gjør jobben sin:

– Det virker veldig unødvendig at jeg ikke kan jobbe på grunn av en kranglende Kongress. Jeg mener det er deres jobb å snakke om disse tingene, å komme til et kompromiss. Det er derfor de ble valgt, sier hun.

Christiansen mener skylden ligger både hos demokratene og republikanerne.

– Jeg blir betalt for å gjøre min jobb og at det faktum at de ikke kan gjøre sin fører til at jeg ikke kan gjøre min. Det gir ingen mening for meg, sier hun.

Hun mener de to partiene kjører en for hard linje.

– De burde ta murdebatten for seg selv, og ikke inkludere alle andre i det. Det trenger ikke binde opp alt annet, forklarer hun.

– Vil du komme hit også andre dager?

– Trolig. Det er også fint å møte andre i samme situasjon. Det er fint å komme seg ut av huset, forklarer hun og håper politikerne snart kommer til enighet så hun kan komme seg tilbake på jobben sin.