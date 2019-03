Stanser Trumps boreplaner i Arktis

Barack Obama innførte et forbud mot boring i disse områdene da han var president, og det er dette forbudet Trump har forsøkt å omgjøre med en presidentordre.

Nå har dommeren Sharon Gleason i en føderal domstol i Alaska bestemt at Trumps presidentordre bryter loven som går under navnet Outer Continental Shelf Lands Act, melder CNN.

Loven gir en president mulighet til å verne områder mot olje- og gassboring, og det var denne loven Obama brukte da han vernet nærmere 500.000 kvadratkilometer på den ytre kontinentalsokkelen i Arktis og Atlanterhavet.

Loven gir imidlertid ikke presidenten tillatelse til å åpne stengte områder igjen uten Kongressens samtykke, slår Gleason fast.

Presidentordren kjennes dermed ugyldig og ulovlig.

Massesøksmål

Avgjørelsen kom som følge av et massesøksmål fra miljøvernorganisasjoner og urfolk i Alaska.

– Dette er fantastiske nyheter for Nordishavet, planeten og kampen mot klimaendringer, sier Athan Manuel fra organisasjonen The Sierra Club til CBS.

– Dette viser at presidenten ikke bare kan trampe på grunnloven for å løpe sine kumpaners ærend på bekostning av havene, dyrelivet og klimaet, sier Erik Grafe, som er advokat for organisasjonen Earthjustice.

Donald Trump signerte presidentordren kort tid etter at han ble innsatt. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

Flere av Trumps valgløfter gikk ut på å omgjøre lover Obama hadde innført, deriblant lover som hindret olje- og gassindustrien.

Presidentordren om å åpne for boring i vernede områder ble signert allerede i april 2017, knappe tre måneder etter at Trump ble innsatt.

Da lovet Trump å «slippe løs amerikansk energi», og fikk straks miljøvernorganisasjonene på nakken.

– Landet vårt er velsignet med utrolige naturressurser, rikelig med olje og naturgass, men myndighetene har holdt 94 prosent av disse områdene stengt for leting og produksjon. Dette frarøver landet vårt tusenvis av jobber og milliarder av dollar, sa Trump.

Stanset veibygging

Trump har også forsøkt å fjerne forbudet mot veibygging gjennom sårbare våtmarksområder i naturreservatet Izembek i Alaska.

Dette forsøket ble også stanset av dommer Gleason. Hun viser til at Obamas avgjørelse tok utgangspunkt i en fire års studie av området, som viste at veibygging ville forårsake store skader.

Gleason mener Trumps tidligere innenriksminister Ryan Zinke brøt loven da han forsøkte å fjerne forbudet uten å ta hensyn til studien.

Avgjørelsene vil trolig bli anket av innenriksdepartementet, det amerikanske petroleumsinstituttet og myndighetene i Alaska, skriver CNN.