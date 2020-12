Stangte grenser, men statsminister Boris Johnson frykter ikke matmangel

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Lista over land som innfører innreisenekt for britiske fly, blir stadig lengre.

Canada, Danmark, Argentina, Frankrike, Sverige og Tyskland er blant landene som har innført flyforbud og restriksjoner for reisende fra Storbritannia. Norge har stanset alle direkteflyginger fra Storbritannia og innfører registreringsplikt og koronatesting innen 24 timer for alle som kommer fra utlandet.

Frykt for mangel, men Johnson beroliger

Årsaken er at det er oppdaget en mutert versjon av koronaviruset på De britiske øyer. Den nye versjonen er langt mer smittsom.

En tjenesteperson fra den britiske foreningen for godstransport opplyser til Sky at 10.000 lastebiler hver dag kjører mellom Dover i England og Calais i Frankrike. Flere britiske folkevalgte frykter at innreisenekten kan vare like lenge som nedstengningen landet nå er inne i. Dermed fryktet de at de kan det bli stor mangel på både matvarer og medisiner.

På dagens pressekonferanse sa Boris Johnson at bare 20 prosent av landets forsyninger kommer via Dover.

– Det meste av vår matforsyning går som normalt, sa Johnson.

Han sa også at han hadde snakket med den franske presidenten Emmanuel Macron og at de to var enige om å gjøre det de kan for at transporten skal gå på best mulig måte.

Vaksinering fortsetter

Statsministeren sa at 500.000 briter nå har blitt vaksinert. Programmet følges videre som planlagt.

Fakta om ny koronavariant Ekspandér faktaboks * Det er vanlig at virus muterer, noe også koronaviruset har gjort. * Den nye virusvarianten har fått navnet N501Y, og den er ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) ikke påvist i Norge. * Ifølge britiske helsemyndigheter er den nye virusvarianten trolig 70 prosent mer smittsom, men ikke mer dødelig. * N501Y er hittil påvist i Storbritannia, Sør-Afrika, Danmark, Nederland og Australia. * En rekke land har innført innreiseforbud fra ett eller flere av landene der den nye virusvarianten er påvist, blant dem Tyskland, Spania, Portugal, Italia, Polen, Tyrkia, Canada, Saudi-Arabia og Israel. * Norge stanset mandag alle direkteflyginger fra Storbritannia i to døgn, men dette kan ifølge myndighetene bli forlenget. * Sverige innfører fra midnatt natt til tirsdag også innreiseforbud fra Danmark i én måned, med flere unntak. * Verdens helseorganisasjon (WHO) sier virusvarianten ikke er ute av kontroll, men ber medlemslandene i Europa trappe opp smitteverntiltakene på grunn av den nye virusvarianten. (Kilde: NTB)

Transportminister Sir Patrick Vallance sa den nye versjonen av viruset til en viss grad har spredt seg til hele landet. Han ba folk om å holde seg der de er og unngå reising, for å hindre videre spredning.

Vallace sa også at det trolig vil bli innført strengere tiltak i flere regioner etter hvert som den nye varianten spres.