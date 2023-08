Stammefolk vant mot oljegiganter i Ecuador: – En seier for skogens sjel

230 oljerigger i Yasuni nasjonalpark i Ecuador må rives. 726 millioner fat olje forblir under bakken. Naturen må tilbakeføres og restaureres.

Det bestemte nesten seks av ti ecuadorianere i en folkeavstemning forrige uke.

– Dette er en historisk seier, sier aktivistgruppen Yasunidos i en uttalelse.

SKAL RIVES: Flyfoto av oljeriggen Tamboocha til selskapet Petroecuador i Yasuni nasjonalpark i nordøst-Ecuador i juni 2023. Riggen må nå rives. Foto: RODRIGO BUENDIA / AFP

Gruppen har i over ti år jobbet for å gi denne delen av regnskogen tilbake til urfolkene, dyrene og plantene.

DEMONSTRERER: Waorani-folk danser og spiller musikk under en demonstrasjon mot videre oljeboring i Yasuni nasjonalpark. Foto: MARTIN BERNETTI / AFP

De samlet allerede i 2013 hundretusenvis av signaturer for å be om folkeavstemningen. Først i mai besluttet Ecuadors høyesterett at den skulle finne sted.

– Som en Waorani kvinne og mor, fylles jeg med glede av ecuadorianernes valg om å stanse oljeboringen i mitt folks hellige hjemland, sier klima- og urfolksaktivisten Nemonte Nenquimo, som har fremmet Waorani-stammens bekymringer.

Nenquimo kaller resultatet av folkeavstemningen «en seier for skogens sjel»

Men ikke alle er fornøyd.

BOR I REGNSKOGEN: Den lille Napo saki-apen er en menneskesky, men utbredt art i Yasuni nasjonalpark. Foto: Carol Foil / Flickr

– Kommer til å skade landet

Ecuador sliter økonomisk.

Etter en forrykende økonomisk vekst på starten av dette årtusenet, har de siste ti årene vært preget av flere resesjoner.

Dermed skaper oljestansen bekymring i landet som lenge var en økonomisk lederstjerne i Latin-Amerika.

– Alt dette betyr, er at et annet land kommer til å selge drivstoff til Ecuador. Vi skyter oss selv i foten, sier økonomikommentator Alberto Acosta-Burneo i avisen Analisis Seminal.

Energiminister Fernando Santos river seg selv i håret.

– Nå produserer vi 20 millioner fat i året. Det er verdt rundt 1,2 milliarder dollar. Dette kommer til å skade landet, sier Santos til lokalradio og benekter at oljeboringen har forårsaket skader på miljøet.

TRANGERE KÅR: Innbyggere i Quito bærer sylindre med gass hjem etter at prisen på drivstoff og dagligvarer skjøt i været i Ecuador. Årsaken var blant annet at protester ledet av urfolkssamfunn forårsaket store forsinkelser i leveringer. Foto: GALO PAGUAY / AFP

Eksperter fraråder nå utenlandske selskaper å investere i Ecuador.

For bare noen uker siden bestemte kredittvurderingsbyrået Fitch at Ecuadors rating måtte nedgraderes til «CCC+».

Det betyr at Fitch mener det er «betydelig risiko» for at Ecuador ikke klarer å betale tilbake lånene sine, og «bankerott er en reell mulighet».

En grunn til det, er at landet er politisk ustabilt og sliter med narkokriminalitet. I innspurten til valgkampen for bare noen uker siden ble en av de viktigste presidentkandidatene drept.

En annen grunn er at resultatet av folkeavstemningen vil føre til en nedgang på 600 millioner dollar i skatteinntekter til staten. Den summen tilsvarer alene 1,9 prosent av statsbudsjettet.

LITE BEFOLKET: Yasuni nasjonalpark ligger nordøst i Ecuador. En stor del av landet er regnskog, men få av de 18 millioner ecuadorianerne bor der.

«Ukontaktede» urfolk

Nasjonalparken som nå skal ryddes for oljeindustri er hjem til flere urfolksstammer.

Blant dem er Tagaeri og Taromenane-folkene, som er to av verdens eneste «ukontaktede» urfolk. Det betyr at de lever i selvvalgt isolasjon fra resten av verden.

WAORANI: Waorani-folk øver med pil og bue i Yasuni nasjonalpark. Foto: Dolores Ochoa / AP

Yasuni nasjonalpark strekker seg over nesten 10.000 kvadratkilometer, omtrent på størrelse med Rogaland fylke.

I 1989 ble det klassifisert som en beskyttet «biosfære» av Unesco. Området er dermed særdeles viktig å skåne for nedbygging av natur, tap av biologisk mangfold og klimaendringer.

PAPEGØYEPARADIS: Mange papegøyer står samlet i Yasuni nasjonalpark Foto: Geoff Galice / Flickr/Wikimedia Commons

Så ble det oppdaget olje. Tidligere president i Ecuador, Rafael Correa, foreslo en løsning:

Verdenssamfunnet kunne investere 3,6 milliarder dollar, noe som tilsvarer halvparten av verdien til den oppdagede oljen. I motbytte ville Ecuador holde oljen i bakken.

Rafael Correa på en konferanse om Yasuni nasjonalpark i 2013. Foto: Victor R. Caivano / AP

Men det kom aldri nok penger inn, og i 2013 ga Correa grønt lys for å bygge oljerigger i regnskogen.

Parken er hjem til 610 fuglearter, 139 amfibiearter og 121 reptilarter. Minst tre av artene finnes kun i Yasuni. Nå får de snart leve uforstyrret igjen.