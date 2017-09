– Alle er forberedt på at dette kan rasere øya totalt. Nasjonalgarden er satt i beredskap, og det er iverksatt unntakstilstand. De fleste er redde og nervøse, sier Ingrid Widvey (32) til NRK på telefon fra øya St. Thomas i Karibia.

Widvey fra Karmøy og mannen Øystein (42), bor sammen med datteren Sofie (6) på øya, som er en av De amerikanske Jomfruøyer. Familien fra Rogaland jobber med å leie ut feriehus, og har bodd på St. Thomas i over to år.

SOLID: Familiens hus er bygget i mur, og så sikkert som det kan bli, sier Ingrid Widvey før orkanen treffer. Foto: Ingrid Widvey

I løpet av formiddagen norsk tid vil orkanen «Irma» treffe landet der familien bor. Folk er redde, men Widvey og familien føler seg trygge.

Uværet «Irma» som er på vei innover Det karibiske hav har økt i styrke og er nå en «ekstremt farlig» og «potensielt katastrofal» kategori 5-orkan.

Redd for øya

– Her vi bor får vi ikke de verste vindene. Nabohusene våre har stått gjennom tidligere orkaner, så vi føler oss trygge. Familie og venner trenger ikke å bekymre seg for livet vårt, sier Widvey.

Det hun derimot er bekymret for er øyas tilstand etter selve orkanen.

– Vi vil ikke ha strøm den neste måneden, kan du si. Her har vi ikke offentlig vann og kloakk. Karibia høres veldig fantastisk og luksuriøst ut, men det er tredje verden, myndighetene her løfter ikke en finger for deg. Man må klare seg selv, sier Widvey.

KRAFTIG ORKAN: Orkanen «Irma» ble tirsdag oppgradert til kategori fem. Onsdag treffer den øyer i Karibia. Foto: Noaa / Reuters

Hun tror derimot at deler av lokalbefolkningen vil være svært dårlig stilt når orkanen treffer.

– Veldig mange bor i dårlige trehus med blikktak. Det sier seg selv at sånne hus ikke kan stå imot 270 kilometer i timen.

Stor orkan

Den siste store orkanen som traff øya St. Thomas var Marilyn i 1995, før det traff Hugo i 1989 – begge orkanene førte til store ødeleggelser.

President Donald Trump har erklært unntakstilstand i Florida, Puerto Rico og De amerikanske Jomfruøyer, som St. Thomas er en del av, før orkanen« Irma» slår inn over land.

HAMSTRER: Folk i Miami, Florida hamstrer før det er ventet at orkanen treffer. Foto: Michele Eve Sandberg / AFP

Orkanen er oppgradert til kategori 5 og har nådd en vindstyrke på nær 80 meter i sekundet.

– Den er mye farligere enn Harvey. Utfallet kan bli katastrofalt og svært ødeleggende, sier han, sier guvernør Ricardo Rossello i Puerto Rico