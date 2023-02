Stakk fra fangetransport – nå etterlyses han internasjonalt

Det melder den svenske avisen Aftonbladet torsdag.

Den innsatte er en mann i 20-årene som ifølge Aftonbladet er tilknyttet den kriminelle MC-gjengen Satudarah.

Han var på vei til et sykehusbesøk da to menn aksjonerte mot bilen han ble fraktet i. Med masker, og tilsynelatende bevæpnet, tok de mannen ut av fangetransporten. De tre stakk av i en bil.

Vitner beskrev det hele som noe man ser på film.

Store politistyrker søkte etter de tre onsdag, og søkte har fortsatt torsdag. De tre er så langt ikke pågrepet.

En mann ble pågrepet onsdag, men senere sluppet igjen.

Aksjonen skjedde utenfor Vrinnevisjukehuset i Norrköping.

– Vi er fortsatt interessert i vitner fra Vrinnevisjukehuset eller andre steder som kan kobles til hendelsen.

Det sa John Andåker, leder for etterforskningsseksjonen, på en pressekonferanse, ifølge Aftonbladet.

Andåker bekrefter at mannen er internasjonalt etterlyst.

Dømt for drapsforsøk

Ifølge kilder til Aftonbladet, var kriminalomsorgen bekymret for at det kunne oppstå situasjoner nettopp ved fangetransport av mannen, gitt hans kriminelle bakgrunn.

Mannen var dømt og sonet en tiåring fengselsstraff for drapsforsøk. Drapsforsøket kobles til en konflikt i Skåne mellom Satudarah og en annen gruppering.

Etterforskningen pågår for fullt i det østlige politidistriktet i Sverige. Hele distriktet var i sving i den innledende fasen. Flere politidistrikt bistod.

Etterforskningen er inndelt i tre prosjekter, som fokuserer på selve åstedet, vitner og videomateriale.

Onsdag ble det søkt på bakken og i lufta, med hjelp av helikoptre.

Satudarah også i Norge

MC-klubben Satudarah, som den etterlyste svenske mannen kobles til, har den siste tiden vært også i norsk politis søkelys.

15. januar ble to personer skutt på åpen gate i Oslo, like ved Nationaltheatret.

De to som ble skutt er lederskikkelser i den kriminelle gjengen Young Guns. To menn tilknyttet nettopp Satudarah er siktet for drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk.

Denne videoen viser deler av hendelsen ved Nationaltheatret:

15. januar 2023 blir det skutt ved Nationaltheatret på åpen gate. To personer blir skadet, men overlever. De siktede flykter landet men blir levert tilbake. Du trenger javascript for å se video. 15. januar 2023 blir det skutt ved Nationaltheatret på åpen gate. To personer blir skadet, men overlever. De siktede flykter landet men blir levert tilbake.

De to siktede rømte til utlandet, og ble pågrepet av italiensk politi i Milano. Forrige uke ble de utlevert til Norge.

Begge de to mennene har samtykket til fire ukers varetektsfengsling, og vil la seg avhøre, opplyser advokatene Ole Petter Drevland og Usama Ahmad.