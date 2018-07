Stakk av frå fangetransport – intens jakt på drapsdømd 25-åring

Det blir leitt etter mannen med helikopter, hundar og fotpatruljar, opplyser politiet. Mannen vart i april i år dømd til 14 års fengsel for å ha drepe ein annan mann med kniv. Politiet seier at fangen på flukt kan vere desperat og farleg.

– Han kan vere meir eller mindre desperat når han er på flukt, og det er fullt opp med politi, hundar og helikopter som leitar etter han, seier Christina Hallin, talskvinne for politiet i Örebro.

Ho oppmodar publikum om å halde seg unna den flyktande mannen, både fordi han kan vere farleg, og fordi dei fryktar at det kan utvikle seg til ein gisselsituasjon.

– Bad om å få gå på do

Det var like etter kl. 11.30 at mannen greidde å stikke av frå vaktarane sine. Det skjedde under transport frå ein rettspsykiatrisk klinikk i Göteborg til fengselet Salberga i Sala. Ikkje stadfesta opplysningar til avisa Metro går på at mannen hadde bede om å få gå på do.

Fangetransporten stansa ved ein innsjø, melder SVT . Her greidde 25-åringen å stikke av frå vaktarane sine, og dei fann han ikkje igjen. Dette trass i at han hadde handjern på seg og var berrføtt. Han var elles kledd i klede frå fengselsvesenet, ei grå T-skjorte og ei avklipt bukse.

Claes Nöjd, leiar for den nasjonale transporteininga i kriminalomsorga, seier at fangetransportar berre stansar utanfor såkalla sikre område «berre når det er strengt nødvendig».

Han legg til at granskinga vil gi svar på at dette var eit slikt tilfelle.

Ingen skadd

Det var fleire andre fangar med i fangetransporten, men ingen av dei andre skal ha prøvd å stikke av. Ingen vart skadd i hendinga. Politiet understrekar at det er snakk om ei rømming, og at han ikkje er sett fri av medhjelparar.

Den drapsdømde mannen kom seg unna i eit skogsområde. Han er berrføtt og har handjern på, noko som skulle indikere at han ikkje har kome seg så veldig langt.

Advokaten Evin Cetin representerte dei pårørande til personen 25-åringen er dømd for å ha teke livet av. – Dette burde ikkje ha vore mogleg. Det er svært alvorleg at ein fange som er dømd for drap greier å flykte, seier ho til SVT. Ho fortel at dei pårørande er orientert om rømminga, og at dei følgjer nøye med.