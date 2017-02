– Jeg har aldri vært politisk aktiv før, men nå gjør jeg noe hver dag. Jeg demonstrerer, jeg skriver til kongressrepresentanten min og jeg ringer folk, sier Theresa Dilworth til NRK.

Hun er i slutten av 50-årene – vil ikke si akkurat hvor gammel hun er – og NRK møter henne under en protest mot president Donald Trumps politikk på Washington Square Park i New York.

Nabolaget rundt parken er fasjonabelt med kvadratmeterpriser på 150.000 kroner. Theresa kommer da også til demonstrasjonen i pelskåpe – en pelskåpe hun har festet flere buttons på.

Hun sier at hun ikke er medlem av noe parti og at hun tidligere har stemt på både republikanere og demokrater, men at hun nå opplever situasjonen som dramatisk.

– Jeg er på en måte redd for landet. Personlig er jeg ikke redd, fordi jeg tilhører ikke de gruppene som Trump angriper, som muslimer og homoseksuelle, sier hun.

Noen hundre demonstranter var samlet i Washington Square Park, foran statuen av den gamle italienske opprøreren Garibaldi. Foto: Kristian Elster / NRK

Ikke mange til stede

Flere hundre politifolk var utkommandert til demonstrasjonen i Washington Square Park, men holdt seg diskret i bakgrunnen og det kom ikke til en sammenstøt. Selve kommandobilen til politiet var parkert i en av bakgatene. Foto: Kristian Elster / NRK

Det er bare noen hundre demonstranter til stede i parken denne fredagen. Faktisk var det flere politifolk i gatene rundt enn det var demonstranter til stede.

Politiet holdt seg imidlertid diskre i bakgrunnen, og demonstrasjonen gikk fullstendig fredelig av stabelen.

– Jeg var med på kvinnemarsjen dagen etter at Trump ble innsatt som president. Da var vi 400.000 i gatene i New York. Men dette er også viktig, sier Theresa.

Demonstrantene i Washington Park stilte med bannere med harde anklager mot president Trump. Foto: Kristian Elster / NRK

– Handler om å bringen folk sammen

29 år gamle Andrew Thornebrooke er en organisatorene av demonstrasjonen i Washington Square Park.

Til vanlig tar han en mastergrad i middelalderhistorie ved Fordham-universitetet, men nå har han lagt studiene til side for å kjempe mot president Trump på heltid.

Thornebrooke sier at han ikke er bekymret over at bare noe få hundre er ute å demonstrerer.

– Det handler om å bringe folk sammen. Alle har hver sine meninger og ideer, vi må lage et fellesskap ut av dem, sier han til NRK.

Historiestudenten Andrew Thornebrooke organiserte fredagens demonstrasjon i New York. Foto: Kristian Elster / NRK

Første store protesthelg

Mandag er offentlig fridag i USA – «Presidentenes dag» – og de fleste kongressrepresentantene benytter langhelgen til å reise tilbake til distriktene sine og møte velgere.

Demokratene har lagt planer som å møte politikerne med protester når de kommer hjem og det er ventet at det blir den største protesthelgen siden flere millioner demonstrerte rundt om i USA 21. januar.

Lørdag demonstrerte blant annet mange tusen mennesker i Los Angeles i Immigrants Make America Great-marsjen.

Aztekiske dansere under en demonstrasjon mot deportasjoner i Los Angeles lørdag. Foto: DAVID MCNEW / AFP

– Vi har aldri likt ham her

Theresa Dilworth med en plakat som tar til orde for å stille president Trump for riksrett. Foto: Kristian Elster / NRK

Tilbake i Washington Square Park gjør Theresa Dilworth det klart at hun misliker Donald Trump som person og sier at «vi har aldri likt ham her i New York».

Valgresultatene fra høstens valg tyder på at hun har rett, Trump fikk bare 17,0 prosent av stemmene i byen New York. mot 80,0 prosent for Hillary Clinton.

På spørsmål fra NRK sier Theresa at hun ikke vet om det hun gjør har noen effekt, men «det kan ikke skade å gå ut i gatene».

Dessuten mener hun å oppleve at motstanden mot Trump fører folk sammen, «det får frem det gode i folk».

- Her i New York har det vokst frem den samme fellesskapsfølelsen som etter terrorangrepene 11. september 2001, sier Theresa.