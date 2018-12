Stadig større press mot Trump

Spesialetterforsker Robert Muellers Russland-etterforskning er velkjent. Påstander om ulovlig valgkampfinansiering og utbetaling av hysjpenger til tidligere pornoskuespillere like så.

Men det er bare litt av alt som etterforskere gransker i kretsene rundt president Donald Trump.

Knappe to år inn i hans presidentperiode er flere av Trumps forretningsforbindelser, politiske rådgivere, ministre og familiemedlemmer under etterforskning eller i granskernes søkelys.

I midten av desember ble innenriksminister Ryan Zinke den fjerde av Trumps ministre til å gå av, mye på grunn av flere tvilsomme affærer. Zinkes personlige forhold og lederavgjørelser har ført til minst 17 etterforskninger, ifølge Washington Post.

– Heksejakt

De mange etterforskningene har satt sitt preg på Trumps presidentskap og bidratt til stadig økende press og til å flytte deler av oppmerksomheten bort fra hans regjeringsagenda.

Og presset mot Trump vil neppe avta når Demokratene overtar flertallet i Representantens hus over nyttår.

Trump selv avviser de mange etterforskningene og sier det er politisk motivert heksejakt mot ham. Samtidig viser hans hyppige og ofte hissige meldinger på Twitter at han kjenner presset mot seg, mener eksperter. Det hevdes også at presidenten i timevis hver dag følger TV-dekningen av de mange sakene.

– Det store presset suger energien ut av deg og distraherer deg. Du mister rett og slett evnen til å lede fordi motstandere dine er overalt, sier Cal Jillson, statsviter og historiker ved Southern Methodist University.

– Det svekker dine venner og oppildner dine fiender, legger han til.

Halvveis i presidentperioden

Trump er nå snart halvveis i sin presidentperiode. Men han sliter med å få oppfylt flere av de politiske løftene han ga i valgkampen. Blant annet må han trolig avslutte 2018 uten at Representantenes hus vil gi ham de 5 milliarder dollarene han vil ha til å bygge mur mot Mexico.

Trump har heller ikke lagt fram noen liste over hvilke politiske saker han vil prioritere i 2019. Og selv om han hadde gjort det, er sjansen liten for at Demokratene, når de overtar ledelsen av Huset, ville ha hjulpet en president som er svekket på grunn av de mange etterforskningene mot ham og hans krets.

Samtidig nærmer det seg start på valgkampen for neste presidentperiode.

– Vanskelig å utøve presidentskap

De mange etterforskningene av Trumps politiske krets, forretningsvirksomhet og familie, samt trusselen om mulig riksrett, bidrar til at det er vanskelig for Trump å utøve sitt presidentskap, påpeker statsviter Cal Jillson.

– Moderne presidentskap er en ekstraordinært komplekst og krevende, og det krever en presidents fulle oppmerksomhet. Men det blir vanskelig når man er vel så opptatt av hva advokatene dine sier som å ha oppmerksomhet mot å lede landet, sier Jillson.