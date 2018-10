Stadig flere tror Trump blir gjenvalgt

I en meningsmåling utført for CNN svarer 46 prosent av de spurte at de tror Trump vil vinne presidentvalget om to år. 47 prosent tror han må nøye seg med den første perioden.

Det er en markant økning fra en tilsvarende måling i mars da andelen som trodde han ikke ville bli gjenvalgt var 54 prosent.

Blant republikanske velgere og partiløse velgere med republikanske sympatier, holder tilliten til presidenten seg stabil med marsmålingen.

74 prosent av disse velgerne ønsker å beholde Trump i Det hvite hus fram til 2024, mens 21 prosent ønsker seg en annen kandidat fra det republikanske partiet.

Undersøkelsen er utført av meningsmålingsbyrået SSRS og har en feilmargin på 3,8 prosentpoeng.

– Trump har hatt en god periode

SPENT: Henrik Heldahl ved Amerikansk Politikk er spent på hva slags taktikk Demokratene vil bruke mot Trump dersom de tar makten i Representantenes hus i november. Foto: Amerikanskpolitikk.no

Kommentator på nettstedet Amerikansk Politikk, Henrik Heldahl, sier den økende troen på fire nye år trolig kommer som en konsekvens av flere ting.

– Det har vært gode målinger for republikanerne generelt i det siste, økonomien går godt og Trump har i grunn hatt en god periode i det siste med handelsavtaler og ikke like mange dårlige nyheter som tidligere, sier Heldahl til NRK.

Trump startet som kjent 2020-valgkampen bare noen uker at han tiltrådte som president.

– Han er i valgkampmodus for tiden hvor han deltar på mange arrangementer og på tv og får sin agenda langt fram i medieprofilen sin. Det tror jeg øker støtten internt blant republikanerne, sier Heldahl.

Stabil tillit

Samtidig viser andre målinger fra FiveThirtyEight, RealClearPolitics og Gallup at amerikanernes vurdering av hvorvidt Trump gjør en god jobb eller ikke, holder seg stabilt.

Rundt 52 prosent av de spurte mener Trump gjør en dårlig jobb, mens 43 prosent er fornøyd, ifølge Time.

Stabiliteten i tallet kan også være en faktor som får folk til å tro på gjenvalg, mener Heldahl.

– Jeg tror nok at mange av dem som er negative til ham har mistet litt av troen på hvordan de trodde det politiske systemet fungerer. Trump har gått gjennom så mange skandaler dette året, mens meningsmålingene ikke har endret seg så mye. Kvantiteten av skandaler og negative oppslag har ingen effekt, sier Heldahl.

– Trump er som han er og han har de 40 prosentene som er fornøyd med ham uansett.

Så lenge økonomien går godt, vil nok de tallene holde seg, tror Heldahl.

Spent på mellomvalget

Spørsmålet er om populariteten og troen på gjenvalg vil vare, dersom Demokratene skulle ta over flertallet i Representantenes hus i november.

– På kort sikt vil ikke resultatene fra mellomvalget ha noe særlig å si for oppslutningen. Slik målingene står nå, tar Demokratene over Representantens hus.

Dersom Demokratene bruker sin nye makt til å igangsette etterforskning av presidenten, hans handlinger og forretningsforbindelser, kan det få påvirkning på opinionen, tror Meldahl.

– Det blir spennende. Spørsmålet er om det vil få fram informasjon som gjør Trump mer upopulær, eller om det vil bekrefte hans narrativ om at Demokratene bare forstyrrer prosessen og fører til at han får mer støtte fra sine egne, sier Meldahl.