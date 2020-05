Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Alle som bruker kollektivtransport i Frankrike, må ha på seg munnbind. Det er blant reglene som gjelder når landet 11. mai begynner å gjenåpne samfunnet, skriver AFP.

Elever mellom 11 og 15 år må ha på seg munnbind på skolen, og butikkansatte får lov til å nekte kunder uten munnbind å oppholde seg i butikken.

I Belgia blir lignende regler innført allerede mandag 4. mai.

Dermed føyer de to landene seg inn en rekke europeiske land med krav om bruk av munnbind når man er ute blant folk.

Over halvparten av Europas befolkning har nå krav om bruk av munnbind.

Tsjekkia først ute

Allerede 18. mars innførte Tsjekkia, som første land i Europa, et påbud om å ha på seg munnbind når man var blant folk.

Med trusler om bøter på rundt 8000 kroner ble påbudet håndhevet av politiet. Ifølge CNN ble fikk også nudister beskjed om at de måtte ha på seg munnbind.

Tsjekkia har en av de laveste dødsratene for covid-19 i Europa. Ifølge Worldometers var det 13. mai registrert 245 døde i Tsjekkia.

Det tilsvarer 23 døde per én million innbyggere. Tilsvarende tall for Norge er 39 per én million, mens Sverige har 264 per én million.

I Berlin protesterte en gruppe mot koronarestriksjonene 1. mai, men denne kvinnen gjennomførte demonstrasjonen med munnbind. Foto: JOHN MACDOUGALL / JOHN MACDOUGALL

Har satt fastpris

I Belgia skal myndighetene dele ut gratis munnbind slik at innbyggerne kan overholde påbudet.

Etter å ha vært stengt ned i to måneder, åpnes Italia forsiktig på mandag. Innbyggerne får gå i parker og besøke slektninger. Også her kommer det påbud om munnbind.

– Vi må opprettholde sosial distanse, maksimale hygieneregler og bruke masker. Vi har gjort det beste vi kan. Fra mandag er det opp til deg, er beskjeden fra kriseansvarlig Domenico Arcuri til italienerne.

Italienske myndigheter har satt en maksimumspris på munnbind, skriver Forbes. Det er forbudt å ta mer enn 0,50 euro – vel 5 kroner – for et munnbind.

– Det er for å forhindre spekulasjoner, sa statsminister Giuseppe Conte da han kunngjorde reglene for gjenåpningen av landet.

Eurostar og flyselskaper

Også på forskjellige transportmidler blir det nå innført krav om bruk av munnbind.

Passasjerer på Eurostar-toget til London vil fra neste uke måtte bruke munnbind på stasjonene og på toget.

Selskapet gjør det klart for passasjerene at de kan bli nektet å gå om bord eller bli bøtelagt av franske eller belgiske myndigheter om de ikke dekker munn og nese.

Alle de store amerikanske flyselskapene krever nå at både passasjerer og besetning benytter munnbind om bord i flyene.

Ikke i Norden

Norden skiller seg ut ved at det ikke er krav om munnbind i noen av landene.

I Norge skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider «at det ikke er faglig grunnlag for å anbefale generell bruk av munnbind eller ikke-medisinske ansiktsmasker i befolkningen».

Helseminister Bent Høie sier til NRK søndag at å holde avstand og å holde seg hjemme når man er syk, er de mest effektive tiltakene.

– Når det gjelder munnbind, baserer vi oss på råd fra våre helsemyndigheter. Det viktigste der, er at alle som er syke, er hjemme. Munnbind handler først og fremst om at du unngår å smitte andre hvis du selv er syk og hoster. I Norge sier vi at dersom du har luftveissymptomer, så skal du holde deg hjemme. Det er det mest effektive, sier Høie.

– Og så skal du holde avstand, det er også veldig effektivt.

Den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell sier til SVT de ikke anbefaler bruk av munnbind.

– Vi sier at hvis man er syk skal man holde seg hjemme, ikke ta på seg munnbind og gå ut, sier Tegnell.