Stadig fleire flyktningkriser i stadig større pengeknipe

– Eg var ikkje førebudd i det heile tatt på at mathjelpa plutseleg skulle forsvinne, seier Nema Grace.

Ho er eigentleg frå Sør-Sudan, men er flyktning i Uganda på sjuande året.

Ho har sett nyheitene frå både Ukraina og Sudan, men synest det er vanskeleg å godta at andre kriser er forklaringa på kvifor ho og familien plutseleg mista støtta dei var avhengige av.

Nema Grace dyrkar også eigen mat, men det rekk ikkje til å mette alle i storfamilien. Foto: Vegard Tjørhom / NRK

Store kutt i pengestøtte

Verdas Matvareprogram gjennomførte i sommar store kutt i matutdeling fleire stader i verda. I Uganda valde dei å dele flyktningbefolkninga opp i kategori etter kor sårbare dei er. Slikt skaper uro, for dei aller fleste treng matstøtte for å få nok mat på bordet.

Til NRK forklarer Verdas Matvareprogram at fleire kriser og dyrare mat er hovudårsaka.

Ei oversikt frå FN viser at det samla naudhjelpsbehovet i verda fortsette å vekse i 2023, men paradoksalt nok ser det ved slutten av året ut til at pengestøtta likevel har blitt mindre.

Rekneskapen kan betre seg, fordi mykje støtte kjem inn rett før nyttår. Men tendensen er likevel negativ.

Grace er ei av fleire millionar menneske som flykta frå borgarkrigen i Sør-Sudan for sju år sidan. Det er framleis umogleg for dei å vende tilbake. Samtidig har det alltid vore planen at dei faktisk skal tilbake.

Dermed har flyktningane hamna i ein konstant naudhjelpssituasjon, kor dei blir verande flyktningar medan ein ventar på fred i heimlandet.

Det er vanskeleg å starte eit nytt liv, når planen heile tida er at du skal flytte heim att når det blir fred.

Lagar sko, klede og såpe

Caritas Noreg er ein av fleire organisasjonar som jobbar blant flyktningane i Uganda. Dei meiner det blir stadig viktigare å planlegge meir langsiktig i kriser.

– Nokre gonger går me frå situasjonar som krev akutt livreddande naudhjelp, til situasjonar som krev langsiktig bistand. Då handlar det om å gje folk moglegheita til å skape sitt eige levebrød, seier Tale Birkeland Hungnes, som er utanlandssjef i Caritas Noreg.

Tale Birkeland Hungnes er redd for at Caritas Noreg skal miste støtte til arbeidet dei driv i Nord-Uganda. Foto: Vegard Tjørhom / NRK

Organisasjonen har ulike prosjekt der flyktningar får opplæring i alt frå jordbruk til såpeproduksjon.

Når NRK er med rundt i flyktningleiren i nordvest-Uganda, viser fleire grupper med kvinner kva dei har lært.

Produksjon av sko, klede og såpe bidrar til inntekter, men også til at fleire kvinner kan lage produkt som folk i lokalsamfunnet stadig vil ha behov for.

Hungnes meiner denne type prosjekt nyttig for å kunne gje flyktningar fleire bein å stå på, og det er ekstra viktig når kampen om pengane hardnar til, meiner Hungnes.

– No er me i ein situasjon kor mange fleire kriser krev verktøy som fører til at folk kan skape sitt eige levebrød.

Pengehjelpa kan vere konfliktreduserande

Flyktningleiren NRK besøker ligg midt i flyktningane sine såkalla «nærområde». Andelen flyktningar er enorm.

Rundt byen Yumbe bur det rundt 200.000 flyktningar. Byen har i utgangspunktet ei befolkning på linje med Oslo, opp mot 800.000 personar. Men ein har klart å unngå store konfliktar.

Yumbe, ligg nord i Uganda, ikkje langt frå Sør-Sudan

– Me informerte om kva fordelar lokalsamfunnet kunne oppnå ved at det kom flyktningar, seier Rashid Kauuauua Godson.

Han er landsbysjef i Lori, ein av landsbyane utanfor Yumbe. Flyktningbyrda har med andre ord ført til noko positivt også for lokalsamfunn, der det er stor mangel på moglegheiter.

– Me visste at mange organisasjonar ville hjelpe flyktningane, og med organisasjonane her kan også lokalsamfunnet dra nytte av å vere vertskap for flyktningar, seier Godson.

Rashid Kauuauua Godson ser fordelar ved å vere vertskap for flyktningar. Foto: Vegard Tjørhom / NRK

Kamp om finansiering

På den ugandiske landsbygda er det omfattande fattigdom. Ugandiske styresmakter har gått med på å ta mot flyktningar, men har klare forventningar om internasjonal støtte.

Men med stadig fleire store kriser og meir konkurransar om finansiering, så veks frykta for at ein ikkje skal kunne oppretthalde arbeidet det er starta på i Nord-Uganda, der flyktningkrise har blitt ein slags normalitet etter sju år.

– Ugandas sin gode flyktningmodell er heilt avhengig av at det internasjonale samfunnet. Rike land må stille opp med den naudsynte støtte dei har forplikta seg til. Den må også vere retta inn mot at dette ikkje berre er akutte kriser, men også at ein skaper langvarige løysingar, meiner Hungnes i Caritas.

Men Ugandas flyktningmodell meiner ho ordninga der lokalbefolkning låner bort land til flyktningane, som deretter får hjelp frå organisasjonar til å dyrke og hauste mat til eige forbruk.

I Uganda får flyktningar tilgang på land kor dei kan gå saman i større grupper og dyrke mat. Foto: Vegard Tjørhom / NRK

Denne modellen har Uganda fått mykje merksemd for, og landsbysjef Godson meiner det arbeidet som dei sørsudanske flyktningane legg ned ut på åkrane også inspirerer ugandarane.

– Det er ein konkurranse. Når me ser at flyktningane har dyrka ein hektar land, så motiverer det også lokalsamfunnet til å gjere det same, og til å lære av det flyktningane driv på med, seier Godson.

Låner bort jord

Når bistandsorganisasjonar utanfrå bidreg med utbygging av infrastruktur, utstyr til jordbruk, kunnskapsspreiing og naudhjelp, så blir byrda på lokalbefolkninga mindre.

Lokalbefolkninga i Lori har frivillig lånt bort jord til flyktningar.

– Mine eigne erfaringar med å vere flyktning har gitt meg eit hjarte av gull i møte med folk på flukt. Eg vil halde dei varsamt som eit egg, og leve fredfullt saman med dei og hjelpe dei slik at det også hjelper meg, seier Amaka Ratib.

Suraya Keji er ei av flyktningane som har lært jordbruk etter at ho flykta frå Sør-Sudan til Uganda. Her på åkeren rett utanfor huset. Foto: Vegard Tjørhom / NRK

Han er ein av grunneigarane som låner bort jorda si. Og også dei drar nytte av bistanden utanfrå, og får i likskap med flyktningane tilgang på utstyr, frø og kunnskap.

Noreg gav i 2022 382,3 millionar kroner i bistand til Uganda, til eit breitt utval av prosjekt. Det viser tal frå Norad. I tillegg til Caritas var Atlas-alliansen, Flyktninghjelpen og Redd Barna Noreg blant dei største mottakarane.