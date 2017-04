St. Petersburg-terroren: Tror de har tatt en av bakmennene

Den russiske sikkerhetstjenesten FSB offentliggjorde i dag bilder fra det de sier er arrestasjonen av en mann født i 1990, og som kan være en nøkkelmann i organiseringen av terrorangrepet på metroen i St. Petersburg.

Arrestasjonen skjedde i Odintsovo like utenfor Moskva, et område der det også tidligere er gjort arrestasjoner i forbindelse med terrorangrepet.

Bildene, publisert av nyhetsbyrået Tass, viser at mannen har en pistol og trolig også ammunisjon når han arresteres.

Første større terrorangrep i St. Petersburg

Ifølge Tass skal mannen være fra et av landene i Sentral-Asia.

Mannen som sprengte seg eller ble sprengt i luften, Akhbarzjon Dzjalilov, var etnisk usbek fra den kirgisiske byen Osj. Han hadde bodd i Russland siden 2011 og var russisk statsborger.

Dette er et bilde av selvmordsbomberen i St. Petersburg, Akhbarzjon Dzjalilov, hentet fra en russisk internettside. Foto: - / AFP

Ifølge en pressemelding fra FSB er nå mannen i avhør for å klargjøre hans rolle og tilknytning til terroristen, og ikke minst hvordan det første større terrorangrepet i Russlands nest største by ble planlagt og gjennomført.

Det var litt over klokken halv tre om ettermiddagen 3. april Dzjalilov sprengte seg i luften mellom to metrostasjoner i St. Petersburg. Det ble raskt klart at angrepet hadde krevd 13 menneskeliv i tillegg til selvmordsbomberen.

Seinere har ytterligere en person dødd på sykehuset, og for enda en person skal situasjonen fremdeles være kritisk.

Hva gjorde selvmordsbomberen i Tyrkia?

22 år gamle Akhbar Dzjalilov kom altså fra en usbekisk familie i den kirgisiske byen Osj. Han flyttet etter faren til Russland, der han jobbet på et bilverksted og seinere i en sushibar-kjede.

I 2015 skal han ha reist til Tyrkia og muligens også inn i Syria. Tyrkiske myndigheter har opplyst at Dzjalilov ble sendt ut av Tyrkia i desember 2016 fordi han ikke hadde gyldig oppholdstillatelse. Han skal ha besøkt Kirgisistan noen måneder seinere, før han i begynnelsen av mars vendte tilbake til Russland og St. Petersburg, via Moskva.

Det er uklart hvordan han har kommet i kontakt med radikale islamske grupper, men russisk politi opplyste lørdag at de har arrestert to personer som er mistenkt for å ha rekruttert terrorister fra det store miljøet av innvandrere fra Sentral-Asia som bor i Russland.

Begge ble arrestert i St. Petersburg, og den ene av dem skal ha drevet aktiv verving for det russisk politi definerer som «terrororganisasjoner i Syria og Irak». Den ene av de to kommer fra samme by som den mistenkte selvmordsbomberen, Osj i Kirgisistan.