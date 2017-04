St. Petersburg-guvernør: – Kom til byen vår!

– Det er tungt å oppleve den første terroraksjonen her i byen vår, sier Olga.

Hun er en av mange som i hele dag har strømmet hit til torget i St. Petersburg for å minnes de 14 menneskene som ble drept i angrepet på metroen rett under bakken.

For mange er det nesten uvirkelig at noe slikt kunne skje her i St. Petersburg.

Tilsynelatende var alt som normalt på metroen i St Petersburg da NRK gikk på på stasjonen Det tekniske institutt. Men det var mindre folk enn vanlig, og stemningen var dempet.

Ikke rart, for akkurat her var det det smalt litt over klokken halv tre i går.

Oppe på bakken viste Peterburgerne sin sorg over det som har skjedd.

Folk har strømmet til torget i St. Petersburg i hele dag for å minnes de drepte. Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Kom til byen vår

Politiet har frigitt dette overvåkingsbildet av mannen de mener sto bak terrorangrepet. Foto: Handout / Reuters

Myndighetene har i dag slått fast at dette var en terrorhandling utført av en 23 år gammel mann med bakgrunn i den sentralasiatiske republikken Kirgisistan.

14 mennesker ble drept og rundt 50 såret i terrorangrepet, som var det første av dette omfanget i Russlands nest største by.

NRK spurte guvernør Grigorij Poltavsjenko om hva han vil si til turister som nå er redde for å besøke St. Petersburg.

– Det er nok et naturlig spørsmål å stille. Jeg vil si det samme som til turister som vil reise til Paris, Brussel eller London: Kom til byen vår. Vi vil gjøre vårt ypperste for å sørge for god sikkerhet, sier han.