Sri Lankas finansminister: – Dette er et antidemokratisk kupp

– Dette er et antidemokratisk kupp, tvitrer finansminister Mangala Samaraweera.

Årsaken er at Sri Lankas president Maithripala Sirisena fredag sparket sittende statsminister Ranil Wickremesinghe, og nå har suspendert nasjonalforsamlingen i tre uker.

Presidenten fratar dermed den avsatte statsministeren sjansen til å bevise at han har flertall.

Svært uenige om veien videre

De overraskende endringene i Sri Lankas politiske ledelse skjer etter en strid mellom presidenten og den tidligere statsministeren om økonomisk politikk, og daglig styre og stell.

De to skal ha vært steilt uenig om blant annet regjeringens planer om å leie ut en havneterminal til nabolandet India.

Maithripala Sirisena vant i presidentvalget mot sin rival Mahinda Rajapaksa, men valgte fredag å sparke den sittende statsministeren til fordel for Rajapaksa. Foto: POOL New / Reuters

Wickremesinghes regjering kom til makten på løfter om økonomiske reformer, og planer om å stille de skyldige til ansvar for forbrytelser begått under Sri Lankas blodige borgerkrig.

Sirisena vant presidentvalget ved hjelp av støtten fra tamilene, som led mest under den 37 år lange borgerkrigen, som endte med en brutal regjeringsoffensiv og opptil 40.000 drepte i mai 2009.

Mahinda Rajapaksa etter edsavleggelsen i Colombo fredag. Foto: Eranga Jayawardena / AP

Mahinda Rajapaksa ny statsminister

Den avsatte statsministeren hjalp i 2015 Maithripala Sirisena med å vinne valget mot Mahinda Rajapaksa, som var president på Sri Lanka fra 2005 og frem til 2015.

Mange ble derfor overrasket da en privat TV-stasjon fredag viste bilder av at tidligere president Rajapaksa ble tatt i ed som ny statsminister, kort tid etter at Wickremesinghe ble sparket.

Rajapaksa er tidligere blitt anklaget for korrupsjon, nepotisme og grove menneskerettsbrudd. Wickremesinghe har vært klar på at han ikke aksepterer å bli erstattet av Rajapaksa, og har sagt at han vil utfordre denne avgjørelsen.

Sri Lankas finansminister Mangala Samaraweera slår alarm etter at president Maithripala Sirisena fredag sparket sittende statsminister Ranil Wickremesinghe. Foto: ISHARA S. KODIKARA / AFP

Wickremesinghe ba om hastemøte

I utgangspunktet skal ikke nasjonalforsamlingen møtes igjen før 5. november, da for å diskutere statsbudsjettet for 2019.

Sri Lankas tidligere statsminister Ranil Wickremesinghe ba imidlertid om et hastemøte for å bevise at avsettelsen av ham var feilaktig.

– Jeg har flertallet som trengs for å fortsette som statsminister, sa han under en pressekonferanse lørdag.

Plakater av Mahinda Rajapakse i Colombo 27. oktober da han ble tatt i ed som ny statsminister. Tidligere president Rajapaksa er blitt anklaget for korrupsjon, nepotisme og grove menneskerettsbrudd. Foto: LAKRUWAN WANNIARACHCHI / AFP

Svaret fra president Maithripala Sirisena var å utsette møtet i nasjonalforsamlingen ytterligere, slik at nasjonalforsamlingen ikke møtes igjen før 16. november.

Sirisena ble valgt som president i 2015 i stor grad grunnet støtte fra Wickremesinghes parti UNP, men koalisjonen har vært i oppløsning de siste månedene. Fredag kunngjorde presidentens parti UPFA at de ville trekke seg fra koalisjonsregjeringen.

UNP har 106 av 225 seter i nasjonalforsamlingen, mens UPFA kun har 96 seter.