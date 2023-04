Sprer falske nyheter om Stoltenberg: – Viktig å selge inn Nato som hovedfiende

– Stoltenberg er en åpenbar retorisk målskive, nærmest uavhengig av hva han sier eller foretar seg, sier seniorforsker Håvard Bækken ved Institutt for forsvarsstudier (IFS).

Det var under TV-programmet «Dokkene til Tuttis arvinger» at Natos generalsekretær fikk flere absurde anklager rettet mot seg.

Programmet går på Kanal 1, som er en av de to største statlige kanalene i Russland.

– Dette er desinformasjon

Jens Stoltenberg ble blant annet beskyldt for å være «en av verdens fremste russofober» og ble kalt en «antirussisk hauk».

– Såkalt «russofobi» i vestlige land er et tilbakevendende tema i Russland, sier Bækken, og fortsetter:

– Og med det ferske «utenrikspolitiske konseptet» fra månedsskiftet, har det for første gang blitt doktrine.

En av deltagerne i panelet skal også ha analysert håndskriften til Nato-sjefen.

Konklusjonen, som ikke var videre begrunnet, var at Stoltenberg var en «innesluttet person med store indre spenninger».

Jens Stoltenberg var torsdag i Ukrainas hovedstad Kyiv. Foto: GLEB GARANICH / Reuters

Gunhild Hoogensen Gjørv forsker på falske nyheter ved UIT Norges arktiske universitet.

Hun mener at Russland vil fremstille Stoltenberg som en «svak person».

– De forsøker å gi et bilde av at Jens Stoltenberg er «svak». Dette er desinformasjon som den russiske stat gir sin egen befolkning og den ukrainske befolkningen som følger med på russiske sendinger, sier hun.

– Bortforklare problemer

Håvard Bækken ved IFS mener dette ikke vil påvirke det stadig tettere samarbeidet mellom Nato og Ukraina.

– Men i russiske massemedier er det viktig å selge inn USA/Nato som hovedfiende. Både for å bortforklare Russlands problemer på slagmarken, og for å selge krigen (feilaktig) som en nødvendig forsvarskrig mot et ekspanderende Nato, mener seniorforskeren.

En annen i panelet kom med ubegrunnede påstander om helsetilstanden til Nato-sjefen.

Vedkommende mente å vite at han er dypt deprimert og at det ikke er usannsynlig at han misbruker narkotika. Men ingen dokumentasjon ble lagt frem.

– Bruker systematisk personangrep

Det ble vist flere bilder fra ungdomstiden hans.

Programmet viste et bilde av Stoltenberg med lengre hår, og påstod at han hadde en drøm om å bli en slags Che Guevara. Foto: SKJERMDUMP

Et av bildene viste Nato-sjefen med lengre hår. De hevdet at han hadde en drøm om å bli en slags Che Guevara, men at han i stedet ble kjøpt opp av «globalister».

I tillegg ble Stoltenberg kritisert for å ha deltatt i en Pride-parade. Paneldeltakerne mente dette var eksempler på hans og Vestens verdier som «rabiate og uakseptable».

Beskyldningene er forevist Nato og Jens Stoltenberg.

I en e-post til NRK skriver Nato at Russland systematisk bruker personangrep som en del av sin desinformasjonskampanje.

– Generalsekretær Stoltenbergs syn på Russlands ulovlige angrepskrig mot Ukraina er offentlige, det samme er hans syn på grunnleggende verdier som frihet og toleranse.

Programlederen dømt i USA

Programmet ledes av Marija Butina, som er en kjent skikkelse i Russland.

– Butina er ikke et nøytralt menneske som er kjent for å behandle saker på en balansert måte. Og det er heller ikke intensjonen hennes, sier Hoogensen Gjørv.

Butina ble i 2019 dømt for å konspirere for å opptre som en agent for Russland i USA.

Marija Butina ble dømt i USA i 2019. Hun leder nå TV-programmet på Kanal 1 i Russland der det ble formidlet falske nyheter om Stoltenberg. Foto: SOCIAL MEDIA / Reuters

Butina kom til USA på et studentvisum i 2016, og skal ha infiltrert den amerikanske våpenorganisasjonen NRA og knyttet kontakter med republikanske politikere.

Russlands president Vladimir Putin avviste den gang at våpenaktivisten hadde noen som helst tilknytning til de russiske hemmelige tjenestene.

Selv skal Marija Butina ha sagt til medstudenter på American University at hun «hadde en direkte line opp til Vladimir Putin».

