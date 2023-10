Sprengstoff funnet under husransaking i Stockholm

Funnet av sprengstoff knyttes til en pågående sak i Uppsala. Den nasjonale bombegruppa er kalt inn for å bistå politiet

Politiet bekrefter at det var besluttet en ransaking av huset i forbindelse med en etterforskning av en pågående sak i Uppsala, uten å spesifisere hvilken.

Ni personer er registrert i villaen, som etterforskes av politiet.

– Vi har vært overrasket over at det er så mange mennesker som beveger seg rundt på eiendommen, sier en nabo til Expressen.

Det er snakk om eksplosiver som ikke var armert, skriver Aftonbladet.

Fram til rundt midnatt onsdag kveld jobbet politiets kriminalteknikere på stedet sammen med sprengstoffeksperter fra den nasjonale bombegruppa.

I forbindelse med husransakingen valgte politiet å sperre av området og evakuere nærliggende eiendommer. I løpet av natten ble sperringene opphevet og beboerne kunne reise hjem igjen, skriver politiet i Sverige på sine nettsider.

Politiet ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

En kvinne i midten av 20-årene ble drept i et bombeangrep i et boligstrøk utenfor Uppsala 28. september. Politiet i Sverige har ikke sagt hvilken sak i Uppsala husransakingen knyttes til.

Mann funnet skutt i trappeoppgang

Også sør for hovedstaden har politiet rykket ut.

En 25 år gammel mann ble funnet skutt i Brandbergen ved Haninge, sør for Stockholm natt til torsdag, melder Aftonbladet.

– Han har blitt fraktet med ambulanse til sykehus og var da bevisst, sier pressetalsperson for politiet, Mats Eriksson.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 01.01, skriver politiet i en pressemelding.

To menn i 20-års alderen ble kort tid etter pågrepet. De er mistenkt for drapsforsøk. De ble stanset i en taxi, nord for Stockholm, etter at politiet hadde undersøkt overvåkningsvideoer og snakket med vitner.