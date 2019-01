Spørsmålet som stilles igjen og igjen og igjen

View this post on Instagram

Demonstrasjon mot ungarsk innvandringspolitikk utenfor parlamentet i #Budapest fredag kveld. Ulike frivillige organisasjoner arrangerer. En palestiner står på scenen og forteller om sin flukt og får applaus av de rundt par tusen fremmøtte. - Vi må hjelpe folk på flukt og ikke bare snu ryggen til våre forpliktelser i #EU , sier en demonstrant som vifter med et stort EU flagg. Men, dette er mindretallet av ungarerne. Når de imorgen skal stemme over om #Ungarn skal godta å ta imot de 1294 asylsøkerne, som EU har pålagt dem for å avlaste #Italia og #Hellas, kommer de fleste til å gjøre slik statsminister Viktor Orban ønsker, nemlig si nei. Tom, som ved en feiltakelse har forvillet seg inn i demonstrasjonen er en av dem. Han frykter terrorangrep dersom det kommer for mange innvandrere. Utenrikspolitisk analytiker Edit Zgut forteller at fremmedfrykten alltid har vært stor i de homogene sentraleuropeiske landene, også før migrantkrisa. - Det er veldig lite innvandring her, men folk frykter det ukjente og har blitt enda reddere etter terrorangrepene i Frankrike og Belgia, sier hun. Mer om dette i #urixpålørdag på #P2 kl 11. #nrkurix @nrknyhet @nrkp3nyheter https://radio.nrk.no/serie/urix-paa-loerdag/NREP38004016/01-10-2016#t=17m10s