– Dette er mitt hjem. Jeg ble født her. Jeg forstår at det er utrygt nå. Det er vanskelig og skremmende. Men jeg vil ikke forlate hjemmet mitt. Og jeg vet hvor vanskelig flyktningene har det, med å finne et sted å bo, tjene nok penger, få fatt i mat ... Nei, jeg vil ikke ha det slik, fastslår Oksana Demo bestemt.

Det er en litt varm og rolig sommerdag. En familie på fire. Tre generasjoner. Mormor, mor og far og datter på tur. De tar en drikkepause i parken før de skal sykle siste strekk hjem.

VIL BLI: De voksne i familien har bestemt seg for å bli værende i hjembyen inntil videre. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Men i bakgrunnen hører man med jevne mellomrom drønn av bomber. Flyalarmen går så ofte at folk trekker på skuldrene av den. Man kan ikke løpe ned i bomberommet hver gang, da får man ikke gjort noe annet.

Slovjansk er utpekt av militæranalytikere som et sannsynlig første mål for en russisk offensiv i Øst-Ukraina. Det kan være snakk om dager.

– Det er skremmende. Selvfølgelig er det det. Men vi har en stor kjeller i huset vårt. Blir det for skummelt kan vi gjemme oss der, sier Oksana.

Frykter for folks liv

TRE GENERASJONER: Mormor, mor og datter. Storfamilien bor i et bolighus utenfor sentrum av Slovjansk Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Dermed er hun en av dem ordføreren i Slovjansk gjentatte ganger har henvendt seg til. «Flykt mens dere kan» er hans tydelige budskap til de innbyggerne som fortsatt er igjen.

– Byen er under konstant angrep nå. Vi har atten sivile som er drept siden invasjonen i februar. 71 personer er alvorlig skadet. Mer enn 500 bolighus er ødelagt av raketter, forteller Volodymyr Lyah.

ORDFØRER: Volodymyr Lyah ber folk innstendig om å flykte fra Slovjansk nå. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

I byen han er ordfører for hadde de før invasjonen i februar drøyt 100.000 innbyggere. En liten by i ukrainsk målestokk.

– Alle har sine grunner for å ikke følge rådet om å dra. Men først og fremst skyldes det at mange aldri har reist fra hjemmet sitt tidligere. De forklarer det med at de ikke har nok penger eller noen som venter på dem i trygghet. Men først og fremst er det frykt for å forlate ens egen komfortsone, sier ordføreren med alvorlig mine.

Avbrytes av flyalarmen

– Russerne kommer til å angripe. Vi vet ikke akkurat hvor og når, men det vil skje. Og da er det kanskje for sent. Vi ser at russerne bruker den samme oppskriften over alt, sier han, i det vi blir avbrutt av nok en flyalarm.

Ordføreren gjør ikke tegn til å søke bomberommet. Han hever bare stemmen i et vellykket forsøk på å overdøve flyalarmen.

FRYKTER OKKUPASJON: Innbyggerne i Slovjansk ved at en russisk offensiv kan være dager unna. Men ikke alle vil flykte. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Jeg håper det ikke blir så ille som i Mariupol her. Men vi har sett hva som har skjedd andre steder som nå er under russisk kontroll. Nå er det fortsatt mulig å dra uten å utsette frivillige og sjåfører for stor risiko. Veien til Dnipro er åpen, så man kommer seg ut.

Forbereder seg på å bli

Ved byens eneste vannpost står en sprek 67-åring og pumper vann til byens innbyggere. Han vil ikke høre snakk om å flykte. Ikke fordi han ikke frykter russisk okkupasjon, som andre NRK har møtt i Ukrainas østligste region. Mannen som deler fornavn med både hjembyens ordfører og hjemlandets president er krystallklar.

– Dette er krig. Og da må alle bidra. Jeg bidrar med det jeg kan, og i dag er det å hjelpe andre med å få nok rent vann, sier Volodymyr Telitsin mellom øktene.

VANNTÅRN: Han gjør sitt for at innbyggerne som har mistet vanntilførselen skal få rent vann fra byens eneste offentlige brønn med vannpumpe. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Køen ved vannposten består stort sett av godt voksne mennesker. Selv om det ikke er noen eksakte tall på hvem og hvor mange som har flyktet, er det langt mellom barnefamiliene i Slovjansk nå. Det er ingen på lekeplassene mellom boligblokkene.

Det er liten tvil om at gjennomsnittsalderen i Slovjansk har økt ganske mye de siste månedene.

– Vis meg hvor jeg skal dra!

Det var også en barnefamilie som bodde i tredje etasje i en boligblokk i Slovjansk. For noen dager siden traff et russisk missil veggen. Hele leiligheten er knust. Også naboen Mikhail Kotlyarov fikk ytterdøren blåst inn. Han var i garasjen. Barnefamilien hadde flyktet. Angrepet kostet ingen liv, denne gangen.

BARNEFAMILIE: Det var en barnefamilie som bodde i leiligheten. Heldigvis hadde de flyktet da missilet traff stueveggen. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Vinduene hos Kotlyarov knuste også i trykket fra missilet. Han har fått vekk glasskårene, men frem til nye vinduer er på plass, er det teipet plastikk over karmene. Det er i det minste sommer og lite vær og vind. Men flykte? Nei. Det har han virkelig ikke tenkt seg. Han sier det mange sier:

– Jeg kan ikke forlate mitt fedreland.

I stuen står et ukrainsk flagg.

– Selvfølgelig er det viktig at Ukraina vinner denne krigen, sier han og setter seg ned ved spisebordet.

– Men hvor skulle jeg ha dratt. Jeg kan finne frem et kart over Ukraina, så kan du vise meg hvor det er trygt. Det er ikke trygt noe sted. Her i byen vokste jeg opp. Min familie, min sønn og datter bor her. Jeg forlater ikke mitt fedreland, gjentar han.

ØDELAGT: Mikhail Kotlyarovs leilighet fikk store skader da missilet traff. Men han føler seg ikke trygg noe sted, så da kan han like så godt bli i Slovjansk. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Har ingen venner.

Den syklende familien er snart ferdig med pausen sin. Datteren Julia Demo på sytten år har kikket litt interessert bort på oss flere ganger. Som om hun har noe på hjertet. Hun er nemlig ikke enig i familiens avgjørelse om å bli i Slovjansk, skal det vise seg.

– Alle vennene og klassekameratene mine har dratt. Jeg håper vi kommer til å dra herfra vi også, sier hun og legger til at de kanskje kunne dratt til en oblast (fylke) som grenser til Donetsk for å være nære hjemme men samtidig litt mer trygge.

UENIG: Familiens datter vil at de skal flykte nå. Hun har ingen venner igjen i Slovjansk. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Nå sitter vi bare her og håper at ting skal bli bedre. Men jeg mener i hvert fall familien vår kunne reist til Dnipro eller Poltava som er i nærheten.

Mens familien på fire sykler videre oppover veien høres nye drønn av bomber fra den russiske fronten. Den er fem kilometer unna.