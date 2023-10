I kveld kl. 21.20 skal Urix ha en ekstrasending om krigen mellom Israel og Hamas. Der kan du få svar av NRKs ekspertpanel på direkten. Disse er med i sendingen:

Hanne Eggen Røislien (spesialrådgiver, Forsvarsstaben)

Marte Heian-Engdal (Midtøsten-forsker)

Sigurd Falkenberg Mikkelsen (utenriksredaktør, NRK)

Yama Wolasmal (utenrikskorrespondent, NRK)

Åse Marit Befring (utenrikskorrespondent, NRK)

Har du et spørsmål? Send det gjerne inn som et videospørsmål.

Rima Iraki leder kveldens Urix spesial. Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD / NRK

Bruk skjemaet under her for å sende inn en video med ditt spørsmål: