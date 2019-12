Spor av nervegift i sitrusfrukt i Sverige

Det lukter så godt og det kjennes så sunt å få de vinterviktige C-vitaminene i seg. I disse dagene før jul er vi mange som koser oss med solfriske klementiner og appelsiner.

Men i flere europeiske land advares forbrukerne nå. Både i både Sverige og Tyskland er rester av et farlig insektmiddel funnet på de friske fruktene.

Farligere enn man tidligere har trodd

Klorpyrifos er et av verdens vanligste insektmiddel, melder Sveriges Television. Nå er det funnet rester av giften på mandariner fra Marokko, lime fra Brasil og appelsiner fra Spania i svenske butikker.

Funnene er under dagens grenseverdier, men studier viser at middelet er langt farligere enn det man tidligere har trodd og viser at det ikke har vært mulig å fastslå hva som er en sikker grenseverdi for mennesker.

– Det er vanskelig å fastslå hva som er et sikkert nivå, sier toksikolog Anneli Widenfalk hos det svenske mattilsynet.

Nå skal EU stemme over hvorvidt stoffet skal forbys i hele unionen.

EUs mattilsyn anbefaler et forbud slik både Norge og åtte andre europeiske land har innført.

– Stoffet er spesielt skadelig for fostre og barn. Det kan påvirke utviklingen av hjernen og nervesystemer og kan føre til adferdsendringer. Det sier Abdelkarim Abdellaue, sjef for avdelingen for nasjonale godkjenninger i Mattilsynet i Norge til NRK.

Klorpyrifos kan påvirke utviklingen i hjernen, sier Abdelkarim Abdellaue hos Mattilsynet i Norge. Foto: Privat

Han sier stoffet ble forbudt i Norge fordi det kan skade både miljøet og helsa til folk.

Funnet i lime i Norge

Klorpyrifos er funnet i lime fra Colombia, skriver norske Mattilsynet i sin årlige rapport som ble lagt fram i september.

Dette var i frukt som skulle være økologisk dyrket og tilsynet meldte at bruken av denne giften er i strid med økologiregelverket. I Norge er det forbudt å bruke klorpyrifos, men frukt med middelet har altså havnet i norske butikker når de kommer fra land der insektmiddelet ikke er forbudt.

I 2017 ble giften funnet i skallet på hver tredje appelsin og grapefrukt og hver fjerde mandarin i Tyskland, skriver Der Spiegel.

Farlig for fosteret

Også EUs mattilsyn EFSA, har fastslått at giften er farlig for fosteret i mammas mage og for barn. Men det er en påstand som møter kraftige protester fra industriens talsmenn som jobber for å få godkjenningen i EU forlenget.

En av grunnene til at stoffet har vært godkjent fram til nå, er at de fleste studiene av klorpyrifos har vært finansiert av storindustrien som ønsker å bruke det. Det mener forskerassistent Axel Mie på Karolinska institutet, som er et av Europas største medisinske institutt.

– Jeg og mine kolleger har funnet ut at klorpyrifos påvirker hjernes arkitektur når man blir utsatt for det under hjernens oppbygging. Dette er ikke blitt rapportert i de industrifinansierte studiene, sier han til den svenske kringkasteren.

Skal stoffet forbys i EU må 65 prosent av EU-landene, det vil si 15, stemme for.

Mattilsynet har ikke funnet farlige verdier av klorpyrifos på klementiner vi kan kjøpe i norske butikker. Foto: Marit Kolberg / NRK

Bama regner med forbud

En av Norges store frukt- og grøntimportører er Bama som importerer fra så å si hele verden. Kommunikasjonsdirektør Pia Gulbrandsen opplyser at de har varslet alle sine leverandører om at det er ventet et forbud mot å bruke klorpyrifos i Europa.

– I tillegg vil EU også sannsynligvis sette ned den tillatte grensen for funn av rester fra plantevernmiddelet på varer importert til Europa, skriver hun i en e-post til NRK.

Hun mener den nye grensen trolig blir så lav at dersom det påvises rester av giften, skal varen holdes tilbake og ikke selges.