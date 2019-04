Splittet WHO-komite vil ikke erklære ebola-utbrudd som internasjonal folkehelsekrise

Utbruddet startet i Nord-Kivu-provinsen nordøst i landet i august i fjor, men de siste dagene har det kommet alarmerende meldinger om at sykdommen brer om seg.

– Jeg er mer bekymret enn jeg noen gang har vært, sier Røde Kors' leder for helse, Emanuele Capobianco.

Tall fra helsedepartementet i Den demokratiske republikken Kongo (DRC) viser at det ble oppdaget 40 nye tilfeller i løpet av bare to dager denne uken.

Fakta om ebola Ekspandér faktaboks Blødningsfeberen ebola skyldes ulike typer virus med opprinnelse i det sentrale Afrika.

Første bekreftede utbrudd fant sted i Kongo, den gang Zaire, i 1976. Sykdommen fikk navn etter elven Ebola, som renner nær stedet utbruddet fant sted.

Smitten overføres ved direkte kontakt med kroppsvæsker fra syke eller døde personer.

Symptomer er plutselig høy feber, kraftige magesmerter, hodepine, smerter i muskler, oppkast og diaré.

Pasientene blir fort dehydrert. Etter hvert svekkes nyre- og leverfunksjonen, og indre og ytre blødninger oppstår.

Høy dødelighet, 40 til 90 prosent, alt etter hvilket virus den syke er smittet av.

Kan smitte fra dyr, først og fremst flaggermus og aper, til mennesker.

Det største utbruddet fant sted i Guinea, Liberia og Sierra Leone i perioden 2014-2016.. Til sammen ble det registrert over 28.000 tilfeller.

Legen Silje Lehne Michalsen, som arbeidet for Leger Uten Grenser i Sierra Leone, er så langt den eneste nordmannen som er blitt smittet av ebola. Hun ble hentet til Norge i oktober 2014 og erklært frisk noen uker senere. (NRK/NTB)

Samtidig har helsepersonell mistet oversikten over hvor sykdommen sprer seg, skriver nyhetsbyrået AP.

– Vi oppdager folk når det er altfor sent. Gitt antallet saker vi ser nå, kommer dette til å vare minst seks måneder til, sier Tariq Riebi som arbeider for International Rescue Committee i byen Butembo.

Mange av de nye tilfellene kan ikke knyttes til andre pasienter med sykdommen, slik at smittekildene ikke er kjent.

En stor del av de siste dødsfallene har også skjedd utenfor klinikker, noe som øker smittefaren kraftig.

Nest største i historien

Siden utbruddet startet i august i fjor er minst 1206 personer smittet og 764 av dem har mistet livet, viser tall fra WHO.

Det gjør det pågående utbruddet til det nest verste i ebolaens historie. Bare det enorme ebola-utbruddet i Guinea, Liberia, Sierra Leone fra 2014 til 2016 har vært verre.

Da mistet minst 11.310 mennesker livet og over 28.000 ble smittet.

Se oversikt over ebola-utbrudd nederst i saken.

Femte gang

Utbruddet har ført til at WHOs krise-komite møttes i Geneve fredag for å diskutere om de skulle erklære en internasjonal folkehelse-krise, kjent som PHEIC.

En slik erklæring har bare skjedd fire ganger før i historien.

I 2009 ble den første PHEIC erklært i forbindelse med svineinfluensa-epidemien.

I mai 2014 ble PHEIC i forbindelse med at polio, som man trodde nærmest var utryddet, spredde seg.

I august 2014 ble PHEIC erklært i forbindelse med ebola-utbruddet i Vest-Afrika.

I februar 2016 ble PHEIC erklært i forbindelse med Zika-viruset.

Victoire Muhindo viser frem sin selvlagde håndvask-robot i Butembo i det østlige Kongo. Muhindo tror at roboten vil begrense ebola-smitte ved at smittede og andre ikke tar i kranene når de skal vaske seg. Foto: JOHN WESSELS / AFP

Splittet komite

- En nesten enstemmig komite har kommet til at ebola-utbruddet i DRC ikke er en internasjonal folkehelse-krise, sa komiteens leder på en pressekonferanse i Geneve fredag.

Komiteleder Robert Steffen opplyste ikke hvor mange av komiteens elleve medlemmer som var uenig i beslutningen og ville erklære krise.

Til tross for vedtaket sa komiteen at den er dypt bekymret over økningen i smitte og frykter spredning til nabolandene.

WHO er blitt kritisert for at de ventet for lenge med å erklære en krise under utbruddet i 2014.

Da hadde nesten tusen mennesker allerede mistet livet og sykdommen spredd seg til tre land.

Ved å erklære PHEIC nå kunne WHO fått økt oppmerksomhet rundt utbruddet.

Frykter smitte i storbyene

Den virkelige store frykten nå er at utbruddet skal spre seg til byene i Kongo.

Millionbyene Bukavu og Goma ligger bare noen titalls kilometer fra der utbruddet nå er på sitt verste.

Like ved er også nabolandene Uganda og Rwanda, som begge frykter at smittebærere kan tas seg over grensen.

Angriper helsearbeidere

WHO sier at den mangler 148 millioner dollar – over 1250 millioner norske kroner – til å bekjempe sykdommen de neste seks månedene.

Utbruddet er blitt ytterligere forverret av at internasjonale helsearbeidere er blitt angrepet ved flere tilfeller.

I februar i år ble to klinikker drevet av Leger uten grenser angrepet, hvilket førte til at organisasjonen måtte trekke seg ut av områdene.

Ifølge The Guardian går det mye rykter om sykdommen i de rammende områdene. I en spørreundersøkelse svarte en fjerdedel at de ikke tror sykdommen eksisterer.