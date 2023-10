Splittet familien i frykt for at alle skulle bli truffet i et rakettangrep

Et esel trekker en vaklevoren kjerre sørover gjennom Gazas gater. Bedre kjøretøy var ikke å finne på flukten fra rakettregnet.

– Det var vanskelig, det var mye bombing. Det er ikke så mye plass på kjerra, og veien er humpete. Min sønn falt og slo seg, forteller far Mahdi Hamad, og skrur opp farten ved å slå eselet med en kjepp.

Han håper å ta igjen resten av familien.

De har vært på veien i timevis, har ikke spist eller drukket. Mandag morgen fikk familien siste advarsel.

– Det var ikke plass til barna

Flygeblader kom dalende ned fra israelsk side. De ba dem om å flykte sørover, vekk fra hjemmet og det lille de eide.

– Vi tenkte på våre barn, våre kjære barn, så vi dro. Det var et valg mellom liv og død, forteller mor Noor Al-Kafarna.

– Vi hadde ikke noe valg. De truet med å bombe oss. Vi kan bare dø en gang, tilføyer ektemannen.

Idet de dro ble blokka like ved truffet av en rakett, forteller Noor med lys og hes stemme.

– Det var mye frykt, sier Mahdi.

Det ble snart klart at familien måtte ta nok et vanskelig valg.

På den farlige veien fra flyktningleiren i Jabalia og sørover mot Khan Yunis støtte de på en bil. Sjåføren var villig til å ta imot deler av reisefølget.

Bestemor, to gravide tanter, to barn og et spedbarn på to måneder, ble sendt av gårde i bilen.

Det var tryggere slik, med familien splittet, sier Noor.

– Situasjonen var utrolig vanskelig. Det er ikke så mye plass på vogna. Det var ikke plass til barna, sukker hun.

– Måtte gud hjelpe oss. Vi forsøker å søke trygghet, sier Mahdi mens lyden av en stor drone summer truende i det fjerne.

Han håper å finne familien i god behold fremme i byen Khan Yunis.

Det er ikke mye som står igjen urørt av rakettene i Noor og Mahdis hjemby nord i Gaza, Beit Hanoun. Konflikten i Israel og Palestina har vært dødeligere så langt i år enn under noe annet år siden Oslo-avtalen. Foto: Felipe Dana / AP

– Et fenomen som gjentar seg

Frilansjournalist og forfatter Mohammed Al-Astal forteller at familier som splitter seg opp er vanlig i Gaza.

– Enkelte familier splitter seg opp og oppholder seg på forskjellige steder. Dermed kan noen overleve. Det er et fenomen som gjentar seg hver gang det er krig på Gazastripen, sier Al-Astal.

– Det er et forsøk på redde barna, sier journalisten.

Før og etter – byen Beit Hanoun i Nord-Gaza Planet Labs PBC/Reuters

Hjembyen hardt bombardert

Noor, Mahdi og resten av familien fra Beit Hanoun er fremdeles i sjokk.

– Første dag, da krigen startet, våknet vi tidlig for å sende barna på skolen. Så ble huset vårt truffet i et angrep, husene rundt oss også. Det varte i 24 timer, en hel dag med kanoner. Mennesker dro.

– Vi visste ikke hva vi skulle gjøre, men så fikk vi beskjed midt på natten fra israelerne om at vi måtte dra, sier Noor.

Etter noen timer kom de frem til flyktningleiren i Jabalia, der de håpet å være trygge.

De var der i seks dager, før de igjen ble fordrevet.

Familien er fullstendig fokusert på å komme seg til et trygt sted. Foto: AHMED ABU KMAIL / NRK

Hjembyen Beit Hanoun er et av områdene i tettbefolkede Gaza som har blitt hardest bombardert.

Sykehuset i byen er nå ute av drift etter israelske angrep mandag, ifølge det palestinske helsedepartementet.

Senest søndag sa det israelske flyvåpenet at deres kampfly gjennomførte «intense flyangrep» mot mål i området mellom Beit Hanoun og den israelske grensemuren.

Men for Mahdi og Noor endte det foreløpig godt. De kom seg frem til Khan Yunis. Det hadde også resten av familien.

– Mine barn har det bra, takk gud for det. Det var veldig farlig, det kom bomber hele veien mens vi kjørte, sier en lettet Mahdi mens sønnene leker ved siden av ham.