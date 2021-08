Spiontiltalt canadier dømt til fengselsstraff i Kina

Spavor er «funnet skyldig i spionasje og i å på ulovlig vis ha delt statshemmeligheter. Han ble dømt til elleve år i fengsel», heter det i en uttalelse fra domstolen i byen Dandong.

Kinesiske myndigheter vil i tillegg konfiskere verdier til en samlet sum av over 7700 dollar.

Dommen faller over to år etter at Michael Spavor ble arrestert.

Ifølge Bloomberg heter det videre at Spavor vil bli utvist. Det er uklart om det vil skje før eller etter at dommen er sonet.

– Vi fordømmer avgjørelsen, sa Dominic Barton, Canadas ambassadør til Kina.

Uttalelsen ble gitt til reportere utenfor domstolen onsdag.

– Det er en mulighet for anke. Det er noe han vil snakke med advokatene sine om, la Barton til.

Ambassadøren viderebrakte også tre beskjeder fra Michael Spavor. De to hadde snakket sammen etter at dommen ble avsagt.

– En, takk for all støtte, det betyr mye for meg. To, jeg er ved godt mot, og tre, jeg vil komme hjem, sa Barton på vegne av Spavor til reporterne.

Det skriver CNN.

REAGERER PÅ SPIONDOM: Canadas ambassadør til Kina, Dominic Barton, reagerer kraftig på spiondommen. Her er han avbildet i Dandong like etter domsavsigelsen. Foto: NOEL CELIS / AFP

Anstrengt forhold

Også Michael Kovrig, en tidligere canadisk diplomat, er tiltalt for lignende forhold. Sakene har ført til et svært anstrengt forhold mellom Canada og Kina.

Rettsforhandlingene har begge gått bak lukkede dører. Canadierne har uttrykt sterk bekymring over mangelen på innsyn.

TILTALT: Også Michael Kovrig, en tidligere canadisk diplomat, er tiltalt for lignende forhold som Spavor. Foto: AP

Både Spavor og Kovrig ble pågrepet kort tid etter at den kinesiske Huawei-toppen Meng Wanzhou ble pågrepet i Canada i desember 2018. Canadiske myndigheter mener derfor det er snakk om en gjengjeldelse.

KREVER LØSLATELSE: Huawei.toppen Meng Wanzhou ble pågrepet i Canada. USA hadde siktet henne for bedrageri og brudd på amerikanske sanksjoner mot Iran. Foto: JENNIFER GAUTHIER / Reuters

Rettssakene mot begge canadierne har vært svært korte. Ved begge tilfeller dro diplomater fra en rekke land til Dandong. Jim Nickel, Chargé d'affaires ved den canadiske ambassaden i Kina, har omtalt dette som en solidarisk gest. Flere var igjen samlet i Beijing onsdag.

Anke mot dødsdom ble avvist

Tirsdag avviste en kinesisk domstol anken til canadieren Robert Schellenberg, som er dømt til døden i en narkotikasak. Canada fordømmer også den dommen.

Schellenberg ble dømt i til fengsel i 2018 for smugling av narkotika. Han ble brått dømt på nytt i januar 2019. Dommen ble skjerpet til dødsstraff.

Det skjedde samtidig som kinesiske myndigheter prøvde å legge press på Canada for å løslate Meng Wanzhou. Hun ble pågrepet i Canada fordi USA hadde siktet henne for bedrageri og brudd på amerikanske sanksjoner mot Iran.