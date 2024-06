Spionsiktet journalist må få dom før eventuell utveksling

Rettssaken mot amerikaneren Evan Gershkovich pågikk bare i noen timer før den ble utsatt til 13. august. Det er med andre ord neppe snakk om en snarlig utveksling.

Journalisten fra Wall Street Journal møtte glattbarbert og tilsynelatende ved godt mot i rettssalen i Jekaterinburg i morges. Etter en kort fotoseanse med frammøtte medier, ble salen lukket.

Rettsforhandlingene med spionsiktede Gershkovich er hemmelige.

Det er første gangen etter Sovjetunionens sammenbrudd i 1991 at en vestlig journalist blir anklaget for spionasje i Russland.

Aktor Mikael Ozdoyev svarte på spørsmål fra pressen. Foto: Evgenia Novozhenina / Reuters

Siktelsen

Gershkovich er siktet etter paragraf 276 i den russiske straffeloven. Dette er den samme paragrafen som ble brukt da norske Frode Berg ble dømt for spionasje i 2019.

Aktor Mikhael Ozdojev hevdet i dag at journalisten handlet på vegne av CIA og samlet inn hemmelig informasjon om forsvarsbedriften Uralvagonzavod i Jekaterinburg. Han ble arrestert i mars i fjor og ført til Lefortovo-fengselet i Moskva.

I februar besøkte president Putin Uralvagonzavod-fabrikken. Gershkovich er anklaget for å samle informasjon for CIA om denne våpenfabrikken. Foto: Ramil Sitdikov / AP

– Denne falske anklagen om spionasje vil uunngåelig føre til en falsk dom for en uskyldig mann, skriver sjefredaktør Emma Tucker i Wall Street Journal i et brev til leserne.

Avisa hevder at han bare drev vanlig, journalistisk rapportering.

Gershkovich risikerer en dom på 20 år, og det er svært sjelden at spionsiktede personer ikke blir dømt i Russland.

Kan bli utvekslet – etter hvert

President Vladimir Putin har flere ganger antydet at det forhandles om en utveksling av Evan Gershkovich i bytte mot en person Russland gjerne vil ha hjem.

– De spesielle tjenestene er i kontakt med hverandre. De snakker. Jeg tror det er mulig å få til en avtale, sa Putin i et intervju med den amerikanske journalisten Tucker Carlson i februar.

I det samme intervjuet hintet Putin til at han ønsket å få hjem en person «som på grunn av patriotiske følelser eliminerte en banditt i en av de europeiske hovedstedene ... i forbindelse med hendelser i Kaukasus».

Foto: AP

Det var ganske sikkert en referanse til FSB-agenten Vadim Krasikov. Han sitter fengslet i Tyskland etter å ha drept en georgisk offiser i en park i Berlin i 2019.

Men Kremls pressetalsmann Dmitrij Peskov sier i dag at det er for tidlig å snakke om utveksling nå.

– Her er det nødvendig å vente på dommen, sa Peskov.

Samtidig uttalte Russlands viseutenriksminister, Sergej Rjabkov, at USA «seriøst må vurdere de signalene som er kommet via relevante kanaler».

Det er med andre ord høyst sannsynlig at Gershkovich vil bli utvekslet, men det er absolutt ikke sikkert det vil skje raskt.

Slik så The Wall Street Journal framside ut nøyaktig ett år etter at Gershkovich ble arrestert. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Flere amerikanere i russisk fangenskap

I et intervju med BBC anklaget redaktøren for Wall Street Journal Russland for å bygge opp et «lager» av amerikanere som kan brukes som valuta i fangeutvekslinger.

Det sitter for tiden minst 4 amerikanere i russiske fengsler.

Tidligere marinesoldat Paul Whelan. Dømt i 2020 til 16 år i arbeidsleir for spionasje. Ifølge USA er han uskyldig.

Journalisten Alsu Kurmasjeva fra Radio Free Europe/Radio Liberty. Arrestert i 2023 for å ha spredd «falsk informasjon» om Russlands væpnede styrker og risikerer 15 år i fengsel.

Mark Fogel, en tidligere lærer ved Den anglo-amerikansk skolen i Moskva. Han ble i 2022 dømt til 14 års fengsel for forsøk på å ta med 17 gram marihuana inn i landet.

Gordon Black – en stabssersjant som tidligere i juni ble dømt til over tre års fengsel for å ha stjålet penger og ha truet med å drepe sin russiske kjæreste i Vladivostok.

Det er uklart om det pågår forsøk på å koble flere av disse sakene til diskusjonene om utveksling av Gershkovich. Verken USA eller Russland har antydet noe i den retning.

På utsiden av retten der Gershkovich møtte i dag. Foto: AP

Kan ta lang tid

Men «temaet elsker stillhet», sa Putins pressetalsmann, Dmitrij Peskov, i dag.

Så selv om Putin har vært uvanlig åpen og klar om sine intensjoner, kan det ta måneder, i verste fall år, før 32 år gamle Gershkovich slipper fri.

Frode Berg satt i 711 døgn i Lefortovo. Så slapp han fri. Men han hadde vært del av et spionoppdrag.

Det finnes ingen holdepunkter for å si det samme om Gershkovich. Russland er i krig, og russisk forsvarsindustri er et høyaktuelt tema. Men også risikabelt, om en ønsker å grave fram unikt stoff.

Ifølge Reportere uten grenser sitter det nå 36 journalister og 6 medarbeidere i media i russiske fengsler for øyeblikket.