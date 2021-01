Spionsiktet 51-åring satt fri mot meldeplikt

Det var 7. desember i fjor at den norske statsborgeren, som opprinnelig kommer fra India, ble satt fri fra varetektsfengsel.

Tathgar ble arrestert på en restaurant i Nydalen 15. august, og seinere siktet mistenkt for grov korrupsjon og for å ha solgt dokumenter til en representant fra den russiske ambassaden i Norge.

Tidligere kolleger om Tathgar: Veldig sympatisk og dyktig

Ikke fare for bevisforspillelse

Siktelsen var for brudd på paragraf 123 og 124 i straffeloven, som omhandler avsløring av statshemmeligheter. Strafferammen er opptil 15 år i fengsel.

Mannen har arbeidet for det norske selskapet DNV GL (Det Norske Veritas), der han har hatt kontakt med norsk forsvarsindustri og forskere som har arbeidet med forsvarsteknologi.

Tidligere kolleger om Tathgar: Veldig sympatisk og dyktig

– Han var opprinnelig fengslet på grunn av bevisforspillelsesfare, og når vi nå besluttet å løslate ham var det fordi mener at meldeplikt er tilstrekkelig for å demme opp for den unndragelsesplikt som er til stede.

Det sier politiadvokat Line Nygaard i Politiets sikkerhetstjeneste PST til NRK.

Opp for retten

Hun sier at man vil vurdere om han fortsatt skal ha meldeplikt på nytt i begynnelsen av februar. Siktelsen mot mannen er den samme, og planen er at denne saken skal opp for retten i andre halvdel av 2021, ifølge politiadvokaten.

Den siktede norsk-inderens advokat Marianne Darre-Næss sier til NRK at hun ikke vil si noe i saken nå, men henviser til PST for mer informasjon.

Tathgar har hele tiden fastholdt at han er uskyldig i den alvorlige siktelsen, og at han ikke har gjort noe galt.