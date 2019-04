Spionsaken er i gang

Etter 483 dager i fengsel i Russland er nå spionsaken mot Frode Berg i gang.

Saken går for Moskvas byrett og første dagen vil handle om videre fengsling av nordmannen. Fra onsdag vil det bli ført vitner i saken. Hvor lange saken vil vare er uklart. Det har vært snakk om to til tre dager, om det kommer dom da er heller ikke klart.

Pjotr Anasjkin er en av advokatene til Frode Berg. Han har nå ankommet byretten men vil ikke si noe før etter rettsmøte. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Hovedadvokaten til Frode Berg er ikke til stede i retten i dag. Utenfor byretten møter NRK en annen fra det russiske teamet, advokat Pjotr Anasjkin. Han sier han ikke vet om det blir en forlengelse av varetekten, eller om selve rettssaken starter. Utover det vil han ikke si noe før etter rettsmøte.

Utenfor sal 507 i Moskva byrett. Det er her saken mot Frode Berg skal gå Foto: Morten Jentoft / NRK

Frode Berg er nå ført inn i rettssalen, uten å si noe. NRK ble nektet å ta bilde.

Tilstår delvis

Saken vil gå for lukkede dører, og det er uklart hvor mye som blir kjent for offentligheten. Bergs norske advokat Brynjulf Risnes sier at Berg har innrømmet noe av det han er tiltalt for:

– Han erkjenner deler av det faktiske innholdet, at han har overbrakt penger i en konvolutt i Russland. Men det han på det sterkeste benekter er at han visste det var noe spionasje bak dette, sier Risnes til NRK.

Minimumsstraffen er ti år, selv for medvirkning til spionasje. Likevel håper familien at Frode Berg kan utleveres etter at dommen er falt. Advokat Risnes sier det er normalt at slike spionsaker ender med en uformell avtale mellom statene om utlevering.

Frode Berg ble arrestert 5. desember 2017 av det russiske sikkerhetspolitiet FSB, siktet for spionasje. Nå er saken mot han i gang Foto: Yusuf Maydunov / AP

Dette er saken

Frode Berg er den første nordmannen i moderne tid som er arrestert og siktet for spionasje i Russland. Det skjedde 5. desember 2017. Det var det russiske sikkerhetspolitiet FSB som da pågrep Berg.

Berg, som er bosatt i Kirkenes, har tidligere jobbet som grenseinspektør ved den norsk-russiske grensen i Sør-Varanger, og han har god kjennskap til Russland.

Da han ble anholdt, hadde han hemmeligstemplede dokumenter om den russiske Nordflåten og 3000 euro i kontanter på seg. Pengene, som han hadde han fått av to nordmenn, skulle overleveres i Russland.

Frode Berg sa lenge at han kun var i Moskva for å besøke venner fra grensen, men etter hvert innrømmet han at han var i Russland på oppdrag for den norske Etterretningstjenesten.

Her finner du alt du trenger å vite om saken.

Berg sitter i Lefortovo-fengselet, et beryktet høysikkerhetsfengsel der fangene for det meste er isolert på små celler.

Ifølge familien går det etter forholdene greit.