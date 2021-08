Spiondom og bedragerianklager: Canada i skvis mellom USA og Kina

Michael Spavor ble arrestert i den kinesiske byen Dandong, på grensen til Nord-Korea, i desember 2018. Han jobbet med kulturutveksling og fremmet turisme og investeringer i Nord-Korea, men lite er kjent om grunnlaget for spionanklagene mot ham.

I dag ble han dømt, og ilagt en elleve år lang fengselsstraff for spionasje.

Gisseldiplomati

Kina blir anklaget for å drive et «gisseldiplomati,» for dommen mot Spavor kommer samtidig med et drama som pågår i Canada.

Der kjemper finanssjefen for den kinesiske teknologigiganten Huawei, Meng Wanzhou, mot å bli utlevert til USA.

Arrestasjonen og dommen mot Spavor blir altså tolket som et forsøk på å tvinge Canada til å løslate Meng.

Kina avviser dette, men det er tidspunktet, både for arrestasjonen og dommen mot Spavor, som har ført til anklager om gisseldiplomati.

Spavor ble nemlig arrestert kun kort tid etter at Meng ble pågrepet i Canada. Nå kommer også dommen mot ham samtidig med at saken mot Meng er inne i den avsluttende fasen i det kanadiske rettssystemet.

-Politisk motivert

Både kanadieren og kineseren hevder at de er uskyldige.

Begge nasjoner beskylder hverandre for at pågripelsene av disse to er politisk motivert.

Fra kinesisk ståsted oppfører Canada seg som en nikkedukke for USA når de vurderer å utlevere Meng.

Det hevdes at det amerikanske motivet for å få klørne i henne er nok et forsøk på å stanse Kinas vekst. Huawei er nemlig i front av den kinesiske satsingen på å bli en teknologimakt.

USAs forklaring for å etterlyse Meng er at hun er mistenkt for bedrageri, og for å ha forsøkt å lure banken HSBC til å omgå amerikanske sanksjoner mot Iran.

Flere kanadiere

Spavor er ikke alene i å være kanadier og bli arrestert i desember 2018, mistenkt for spionasje.

Den andre heter Michael Kovrig. Han er en tidligere diplomat som jobbet for tenketanken International Crisis Group.

Også saken mot Kovrig gikk bak lukkede dører, og mangelen på innsyn i rettsprosessene er blitt sterkt kritisert av mange vestlige land.

Kina hevder at det ikke gis innsyn i saker som angår rikets sikkerhet.

Narkotikasmugling

En tredje kanadier i Kina, som knyttes opp mot saken om Meng Wanzhou, fikk tirsdag denne uken avvist sin anke om dødsstraff.

I 2018 anket Robert Schellenberg en dom på femten års fengsel for narkotikasmugling. I januar 2019 mente domstolen at han hadde en større rolle i smugling av metamfetamin enn først antatt, og dømte ham til døden.

Kina er ikke nådig med narkotikakriminalitet. Utlendinger risikerer også dødsstraff, men det er svært sjelden at vestlige personer får en så hard dom.

Også her er det tidspunktet for den skjerpede straffen som har vekket mistanke om gisseldiplomati.

Andre mener at Kina kun har tatt av seg silkehanskene og at vestlige forbrytere i tiden fremover vil bli straffet like strengt som andre.

Canada i skvis

Selv om partsinnleggene i saken om Meng Wanzhou er i ferd med å avsluttes kan det ta lang tid før dramaet om henne er ferdig.

Dersom den kanadiske domstolen avgjør at hun skal utleveres til USA, kan det ta ti år før alle hennes muligheter i rettssystemet er ferdig utprøvd.

I mellomtiden er Canada i en stor skvis mellom verdens største og verdens nest største økonomi.

USA er nabo og alliert og krever henne utlevert. Kina kommer ikke til å finne seg i at det skjer.

Om skjebnen til de tre kanadierne i Kina faktisk er knyttet opp til saken om Meng, vil vi trolig kun få vite dersom hun blir løslatt.