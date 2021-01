Spilte piano mens politiet ransaket hjemmet

Sist helg var det store demonstrasjoner i flere russiske byer til støtte for Aleksej Navalnyj. Rundt 4000 personer ble arrestert.

Navalnyj ble arrestert på flyplassen da han returnerte til Russland for en drøy uke siden. Han hadde da tilbrakt flere måneder i rehabilitering i Tyskland etter å ha blitt forgiftet med nervegiften Novitsjok.

Nå opplever flere av hans støttespillere å bli oppsøkt av politiet.

Legen til hans, Anastasia Vasiljeva, satte seg foran pianoet da politiet kom hjem til henne. Til tonene av Beethoven undersøkte politifolkene leiligheten hennes, mens en kameramann sørget for å få det på film. Til slutt måtte Vasiljeva underskrive på et papir.

Ba politiet vente på advokaten

Opposisjonspolitikerens lege var ikke den eneste som ble oppsøkt.

Kona Julia Navalnaja ba politiet vente til advokaten hennes var på plass, da de dundret på døren hennes. Men hun måtte til slutt slippe politifolkene inn. Ifølge TV-kanalen Dożd varte ransakingen i fire timer.

Politiet forlater leiligheten til Aleksej Navalnyj. Foto: Maxim Shemetov / Reuters

Politiet tok seg også inn i kontorene til Fondet for bekjempelse av korrupsjon som ledes av Aleksej Navalnyj. Den offisielle bakgrunnen for det er at de store demonstrasjonene i Russland sist helg kan ha utgjort en smittefare.

Planlegger nye demonstrasjoner

Det russiske medietilsynet Roskomnadzor opplyser at flere store sosiale medier vil bli bøtelagt fordi de ikke gjorde nok for å fjerne oppfordringer til mindreårige om å delta i demonstrasjoner som ikke var godkjent.

Opposisjonspolitikeren er foreløpig fengslet til 15. februar for ikke å ha oppfylt kravet om å melde seg til politiet med jevne mellomrom etter en tidligere dom. Selv viser han til at han ikke hadde mulighet til å melde seg så lenge han befant seg i Berlin etter at han ble forgiftet.

Støttespillerne hans vil arrangere nye demonstrasjoner til helgen.