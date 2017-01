Spiller på lag for luftfarts-boom

En 60 år gammel regel gjør at SAS er det eneste skandinaviske flyselskapet som kan fly over Russland til Asia. Norwegian-sjef Bjørn Kjos mener regelverket er en parodi. Til NRK sier han at overflyvningsinntekter er en uutnyttet ressurs for Norge.

– Vi kan lage et svært system ut ifra Norge, for det er jo den korteste veien å fly hvis du skal fly fra Asia til USA, og hvis du skal fly fra India så er det tre-fire timer kortere slik det er i dag.

KNUTEPUNKT: Bjørn Kjos vil gjøre Oslo til et sentrum for internasjonal luftfart. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Kjos hevder dette kan skape tusenvis av nye arbeidsplasser ved å gjøre Oslo til et knutepunkt for internasjonal luftfart.

– Greier du å fly de strømmene der enten via Norge inn i Europa eller over til USA, så snakker vi om en sysselsetting som Menon Economics har beregnet til 18.000 arbeidsplasser.

Det tilsvarer en økt omsetning på over 13 milliarder kroner i Norge.

I forhandlinger

Norge sitter ved forhandlingsbordet med Russland for å komme til en avtale som sikrer at Norwegian får like gode overflyvningsrettigheter som de SAS har nå, forteller samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Norge har med jevne mellomrom møter med Russland nettopp for å prøve å få til bedre avtaler. Vi vil kjempe den kampen som Kjos etterlyser, altså bedre rettigheter til norske flyselskap.

– Russerne er kanskje ikke så fleksible som Bjørn Kjos vil ha det til?

– Vi opplever at det tar tid å diskutere seg fram til enighet.

KJEMPER: Samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen lover å ta kampen for Norwegian. Foto: Arild Sandsvik / NRK

Hovedårsaken til at ting tar tid drar ut er at Russland forhandler med hele Skandinavia fremfor å diskutere egne avtaler med hvert individuelle land.

Hadde det vært en ide å forhandle land for land?

– Jeg ønsker å være med på å styrke norsk luftfartsnæring, så jeg skulle gjerne sett at vi fikk rettigheter både til SAS og Norwegian. Historisk har Norge, Danmark og Sverige samarbeidet om luftfartsspørsmål. Det gjør oss sterkere internasjonalt, og det gjør at vi får bedre kvoter våre land imellom, sier Solvik-Olsen.

– Jeg skal kjempe den gode kampen for at både SAS og Norwegian skal komme så godt ut av dette som mulig.

Luftfarts-boom i Asia

Kjos mener veksten til flyselskaper basert i Asia – som Emirates og Qatar – viser at situasjonen er forskjellig bare fra hvordan den var for fem år siden. Nå befinner sentrum for internasjonal luftfart seg i Midtøsten.

– Og det er ingen av de europeiske selskapene som kan konkurrere med Midtøsten- selskapene.

– Men det kan du?

– Ja, vi har ingen problemer med de å konkurrere med de selskapene, humrer Kjos.

