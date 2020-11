Når NRK snakker med Marj Evans de Carpio tirsdag kveld, norsk tid, har hun mellomlandet på flyplassen i Denver. Hun er på vei ut av USA.

– Jeg er redd for at valgvolden har en rasistisk tone. I vår by er det folk som har blitt veldig hissige. Jeg er redd for at vi kan bli et mål. Mannen min har fått beskjed om at han ikke bør ha noe med Black Lives Matter å gjøre, sier hun.

Ektemannen er svart og fra Den dominikanske republikk. 56-åringen forteller at familien har hatt en rømningsplan klar i tre år i tilfelle rasistisk vold. Planen var egentlig å dra til Canada, men nå er grensene stengt på grunn av koronaviruset. Dermed går ferden til søsteren hennes i Costa Rica isteden.

Nå forlater de den lille byen i Minnesota med 680 innbyggere for noen uker.

– Folk kjører rundt med klistremerker på bilene sine som gjør bekymrer meg. Jeg opplever dem som truende. Jeg føler seg ikke trygg i byen lenger, sier Marj Evans de Carpio.

Frykter væpnet konflikt

I et typisk middelklassestrøk i Chester fylke nord for Philadelphia treffer NRK Ruth Morganto.

– Det jeg frykter mest, er at det skal komme til en væpnet konflikt. En slags borgerkrig. Men jeg håper ikke det, sier hun.

Ruth Morganto håper alle roer seg ned etter valget. Foto: Gro Holm / NRK

Selv har hun stemt på Joe Biden og håper at han klarer å roe folk ned, hvis det skulle bli han som vinner.

– Jeg vil tro mye av raseriet skyldes frykt. Folk er redde for at Demokratene skal komme og gjennomføre dramatiske forandringer.

Hun sier at USA ikke er et land for revolusjoner.

– Det er mer et land for utvikling, så jeg er optimistisk når det kommer til stykket, sier hun.

Trump klar med advokater

Ordføreren i Philadelphia, Jim Kenney, har bedt folk være tålmodige og holde seg rolige når USA velger president.

I et åpent brev lover Kenney at både poststemmer og fysisk avlagte stemmer skal telles på rettmessig og nøyaktig måte.

Mange millioner med poststemmer er lagret hos tellesenteret for forhåndsstemmer i Philadelphia. Foto: Matt Slocum / AP

Pennsylvanias øverste domstol har forlenget fristen for å motta og telle forhåndsstemmer til fredag 6. november.

President Donald Trump mener domstolen «egger til vold» med den avgjørelsen. Han er også opprørt over at domstolen fastslo at signaturen på stemmeseddelen ikke må være 100 prosent lik den som finnes i arkivet.

Også i Nord-Carolina, en annen vippestat, skal poststemmer som er poststemplet på valgdagen telles opp i dagene etter valget. Der er fristen satt til 12. november.

Republikanerne forsøkte å få omgjort de forlengede fristene i retten, inkludert i USAs høyesterett. Men høyesterett avviste kravene.

For to dager siden sa presidenten at han vil få advokater til å starte undersøkelser av presidentvalget.

– Vi kommer til å sette i gang med advokatene våre så snart valget er over, uttalte Trump.

Det republikanske partiets strateger vil forsøke å kreve undersøkelser av enkeltstemmer. Målet er å få domstoler til å avgjøre om enkeltstemmer som kommer inn senere enn 3. november er gyldige.

En 7-Eleven-kiosk i Philadelphia har dekket vinduene med sponplater for å skjerme dem i frykt for opptøyer og bråk i etterkant av valget. Foto: Matt Slocum / AP

Mange frykter bråk

Usikkerheten om hva som vil skje etter valget, har ført til at flere butikker og kontorer i storbyene velger å barrikadere seg.

Både i Philadelphia, New York, Detroit, Los Angeles, Washington D.C. og Chicago har butikkeiere spikret igjen vinduene og forsterket inngangene. Noen går så langt som å stenge de nærmeste dagene.

En undersøkelse avisen USA Today har gjennomført, viser at 75 prosent av velgerne som skal stemme ved valget, frykter voldsbruk. Bare 25 prosent tror en eventuell overføring av makt vil gå fredelig for seg.

En rapport fra den internasjonale observasjonsgruppen International Crisis Group (ICG), og som er gjengitt i CNN, konkluderer med at landet står foran utfordringer som man normalt ikke forbinder med USA og valg.

De frykter at valget, ikke minst uenigheter rundt valgresultatet, skal ende i vold.

Deler av ansvaret legger ICG på president Donald Trump. De mener han fører en retorikk som er «giftig» og «eksplosiv.»

ICG peker på at Trump oppfordrer sine tilhengere om «å gå og følge med på hva som skjer i valglokalene». De trekker også frem presidentens gjentatte påstander om valgjuks, ikke minst rundt poststemmer og forsøkene på å utfordre opptellingen av dem.

ICG mener dette bidrar til å undergrave velgernes tillit til valgresultatet.

I tillegg peker observatørgruppen på at Trump har sådd tvil om han vil sørge for en frivillig maktoverdragelse hvis han taper valget, noe som er svært uvanlig for en sittende amerikansk president.

Eddie tror ikke president Donald Trump tør å erklære Pennsylvania for vunnet på valgnatten. Delstaten har rettslig godkjennelse for at opptellingen av stemmer kan pågå tre dager etter valget. Foto: Gro Holm / NRK

Håper rådgiverne overtaler Trump

På plassen utenfor byadministrasjonen i Philadelphia står soldatene fra Nasjonalgarden, som er underlagt delstatsmyndighetene. De er delt opp i små grupper, både her og ved rådhuset i byen.

Her treffer NRK Eddie som allerede har avlagt sin stemme.

– Jeg tror valget vil gå fredelig for seg, sier Eddie.

Han tror ikke at president Donald Trump våger å si han har vunnet Pennsylvania allerede på valgnatta, slik flere frykter.

– Jeg tror han forstår at det vil være som en gnist som kan føre til protester. Han kommer ikke til å gjøre det.

– Jeg har ikke mye tillit til ham, men tror rådgiverne hans vil stoppe ham. Høyesterett har gitt Pennsylvania medhold i at stemmer som kommer inn inntil tre dager etter valget skal telle med, sier han.

Nasjonalgarden er satt til å passe på rådhuset i Philadelphia. Foto: Matt Slocum / AP

Flere av politimennene som NRK snakker med er mindre optimistiske enn Eddie.

De tror det kommer til å bli uro hvis Trump ikke aksepterer at stemmer som kommer inn til og med fredag kan telles.

De kommer til å ha døgnvakt sammen med soldater fra Nasjonalgarden i dagene framover. Ingen av dem har fullmakt til å uttale seg til media.

Våpensalget øker

En oversikt fra den ideelle organisasjonen Trace, viser at det ble solgt 67 prosent flere våpen i september i år enn i september i fjor. Fra mars til og med september ble det solgt til sammen 15,1 millioner våpen i USA.

Våpenhandlere melder om at flere skaffer seg våpen nå fordi de er redde for uro etter valget. Noen sier de er redd landet vil ende i en borgerkrig, og peker på fremveksten av private militsgrupper.

Andre frykter at politiet vil miste makt og myndighet etter de mange protestene på grunn av politidrap. Eller at en ny president vil innføre strengere våpenlover.

Felles for dem alle er at de skaffer seg et våpen for å kunne beskytte seg, skriver The New York Times.

Koronapandemien har også ført til økt våpensalg, melder CNN.

