Spiegel: Enighet om regjering i Tyskland

Det er Spiegel online som melder dette.

Nyhetsbyrået Reuters siterer derimot kilder som sier at partene fortsatt forhandler.

I følge Reuters har SPD fått utenriks-, arbeids- og finansministerpostene i den nye regjeringen, mens CDU/CSU beholder forsvarsministerposten. I følge Bild blir CSUs leder Horst Seehofer innenriksminister.

Avstemning

Om det blir noen ny storkoalisjon er imidlertid ikke klart. SPD har kunngjort at alle deres 463.723 medlemmer skal ha mulighet til å stemme over om partiet skal gå i regjering med CDU/CSU nok en gang. Dette vil skje via post og og resultatet er ventet første helga i mars.

Mange av SPDs medlemmer er skeptiske til å være med i en ny storkoalisjon, slik de har vært siden 2013, fordi de mener partiet blir satt i skyggen av CDU.

Flere mener det var årsaken til at partiet fikk et svært dårlig valgresultat 24. september.

Sosialdemokratenes ungdomsparti JUSOS har mobilisert for å få folk til å stemme nei.

Det har vært 24.339 innmeldinger siden jul, og det antas at de fleste har meldt seg inn for å stemme nei.