Sperrar av Las Vegas etter skyting

– 700 sivile drepne i angrepa mot Vest-Mosul

Amerikanske styresmakter granskar no kva rolle amerikanske fly hadde i angrepet mot Vest-Mosul 17. mars, der fleire titals sivile skal ha mist livet. Iraqi Observatory for Human Rights seier at 700 sivile er drepne sidan angrepa mot Vest-Mosul starta 19. februar.