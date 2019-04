Spent i Nato før møte i Washington

Besøket i Det kvite hus skjer rett før dei 29 utanriksministrane i Nato skal ha eit to dagar langt møte i Washington i samband med at alliansen fyller 70 år. Men ifølgje nyheitsbyrået AFP er det ei spent spenning før ministermøtet i den amerikanske hovudstaden.

Donald Trump har i lengre tid stilt spørsmål ved nytta av alliansen og skulda fleire medlemsland for å vere gratispassasjerar som stolar på at USA skal kome og ordne opp. Han er også kritisk til at fleire land, blant dei Tyskland, ligg bak Nato-vedtaket frå 2014 om at medlemslanda skulle bruke to prosent av BNP på forsvar.

Donald Trump har ved fleire høve truga med å trekke USA ut av forsvarsalliansen.

Generalsekretær Jens Stoltenberg i Nato på veg inn i Det kvite hus i Washington tysdag. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Vil ha betre fordeling

På pressekonferansen før møtet tysdag sa president Donald Trump at fordelinga av den økonomiske byrda har blitt betre. Men han håper likevel at fleire land skal bruke meir pengar på forsvar framover.

– Sju av medlemslanda oppfyller no kravet om bruk av pengar på forsvar. Dei andre jobbar med å oppfylle kravet, sa Trump.

Trump sa også at det kan vere naturleg at målet om å bruke to prosent av BNP på forsvar kan bli utvida på eit tidspunkt.

Under eit Nato-toppmøte i fjor bad han om ein auke til fire prosent av BNP.

– Etter at eg blei president har Nato fått 140 milliardar amerikanske dollar frå medlemslanda, og no ser det ut til at vi skal kunne skaffe ytterlegare 100 milliardar dollar.

Trump gjentok kritikken mot Tyskland for ikkje å bidra nok til fellesskapet under pressekonferansen.

Men alt i alt meiner Trump at USAs forhold til Nato er godt, og seier at også forholdet hans til Stoltenberg er godt.

Jens Stoltenberg takka Trump for den innsatsen han har lagt ned for å få fleire medlemsland til å bidra meir til Nato.

– Etter fleire år med nedgang i forsvarsbudsjetta, ser vi at fleire land har byrja å bruke meir pengar på forsvar, sa Stoltenberg.

Han sa at dette viser at Nato er ein sterk allianse. Budsjettauken betyr også at Nato-styrkane er betre budd, og at alliansen har kunne styrke kampen mot terrorisme.

– No samarbeider vi meir og betre enn det vi har gjort på mange år.

Usemje om pengar

Det er tredje gong Stoltenberg møter Trump i Det kvite hus. Før avreise frå Brussel sa Stoltenberg, som nettopp har fått fornya tillit som Nato-sjef, at han også rekna med at medlemslanda følgde opp vedtaket frå 2014.

– Eg forventar at Tyskland og andre medlemsland forpliktar seg til dei avtalane vi har gjort om å auke forsvarsbudsjetta.

Utanriksministrane skal diskutere korleis dei kan fordele byrda meir rettferdig på ein arbeidslunsj torsdag.

– Vi reknar med at medlemslanda har auka forsvarsbudsjetta med over 100 milliardar dollar innan utgangen av 2020, sa ein talsperson frå det amerikanske Utanriksdepartementet til AFP.

Russland og Ukraina

Eit anna punkt som står høgt på agendaen på Nato-møtet i Washington er forholdet mellom Russland og Ukraina. Medlemslanda er uroa over situasjonen rundt Svartehavet.

Utanriksministrane i alliansen kjem truleg til å bli samde om å trappe opp støtta til Ukraina og Georgia, blant anna gjennom øvingar med marinen og kystvakta i landa.

I løpet av besøket i USA skal Jens Stoltenberg også tale til den amerikanske Kongressen.

Jubileumsmøtet til Nato i Washington blir berre med utanriksministrane. Statsleiarane møtast først i Desember under Nato-toppmøtet i London.